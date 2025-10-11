ETV Bharat / state

उधारी वापस न करनी पड़े इसलिए ममेरे भाई ने कर दी हत्या, जानिए पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को गंगापुर में खाली प्लाट में रक्तरंजित शव मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई कि अधेड़ की हत्या अन्य स्थान पर की और पहचान छुपाने के लिए शव रायपुर रोड पर फेंका गया. मृतक की पहचान कोशीथल के चतरपुरा निवासी 50 वर्षीय अमरा बंजारा पुत्र गोरू बंजारा के रूप हुई थी.

भीलवाड़ा: गंगापुर कस्बे में रायपुर रोड पर गुरुवार को अधेड़ का रक्तरंजित शव मिलने के मामले में भीलवाड़ा पुलिस को सफलता मिली. इस हत्या में शुक्रवार देर रात मृतक के मामा के बेटे और उनकी बहू और मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी ने बताया कि गंगापुर थानाधिकारी लीलाधर मालवीय के नेतृत्व में विशेष टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इसमें अमरा बंजारा घटना से पहले अपने मामा के बेटे पालरा निवासी 39 वर्षीय रोशन बंजारा की गंगापुर स्थित होटल पर साथ दिखा. पुलिस ने गहनता से जांच की. मृतक के मामा के बेटे रोशन, उसकी पत्नी प्रेम देवी और मामा के बेटे के मित्र संतोष बंजारा ने अमरा की हत्या करना कबूल किया.

पैसे का तकाजा कर रहा था: पुलिस पूछताछ में आरोपी रोशन ने बताया कि अमरा से उसने एक लाख रुपए उधार लिए थे. अधिक ब्याज के चलते रुपए ज्यादा हो गए और वह नहीं लौटा पा रहा था. इसी के चलते रोशन ने अमरा की हत्या कर दी.अमरा पैसे मांगने होटल आया. अमरा वहां होटल में सो रहा था कि रोशन ने नींद में ही मार दिया. साक्ष्य मिटाने के लिए अमरा के शव को दूर खाली प्लाट में फेंक दिया. पुलिस ने हत्या के मुकदमे के आधार पर पालरा निवासी रोशन और पत्नी प्रेम और मित्र संतोष बंजारा को गिरफ्तार किया.