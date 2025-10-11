ETV Bharat / state

उधारी वापस न करनी पड़े इसलिए ममेरे भाई ने कर दी हत्या, जानिए पूरा मामला

पुलिस ने गंगापुर में शव मिलने के मामले का राजफाश कर दिया. इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

Accused in Gangapur police custody
गंगापुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: गंगापुर कस्बे में रायपुर रोड पर गुरुवार को अधेड़ का रक्तरंजित शव मिलने के मामले में भीलवाड़ा पुलिस को सफलता मिली. इस हत्या में शुक्रवार देर रात मृतक के मामा के बेटे और उनकी बहू और मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को गंगापुर में खाली प्लाट में रक्तरंजित शव मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई कि अधेड़ की हत्या अन्य स्थान पर की और पहचान छुपाने के लिए शव रायपुर रोड पर फेंका गया. मृतक की पहचान कोशीथल के चतरपुरा निवासी 50 वर्षीय अमरा बंजारा पुत्र गोरू बंजारा के रूप हुई थी.

पढ़ें:नाकोड़ा जी के दर्शन लौट रहे परिवार की कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर, दंपती की मौत, 3 घायल

एसपी ने बताया कि गंगापुर थानाधिकारी लीलाधर मालवीय के नेतृत्व में विशेष टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इसमें अमरा बंजारा घटना से पहले अपने मामा के बेटे पालरा निवासी 39 वर्षीय रोशन बंजारा की गंगापुर स्थित होटल पर साथ दिखा. पुलिस ने गहनता से जांच की. मृतक के मामा के बेटे रोशन, उसकी पत्नी प्रेम देवी और मामा के बेटे के मित्र संतोष बंजारा ने अमरा की हत्या करना कबूल किया.

पैसे का तकाजा कर रहा था: पुलिस पूछताछ में आरोपी रोशन ने बताया कि अमरा से उसने एक लाख रुपए उधार लिए थे. अधिक ब्याज के चलते रुपए ज्यादा हो गए और वह नहीं लौटा पा रहा था. इसी के चलते रोशन ने अमरा की हत्या कर दी.अमरा पैसे मांगने होटल आया. अमरा वहां होटल में सो रहा था कि रोशन ने नींद में ही मार दिया. साक्ष्य मिटाने के लिए अमरा के शव को दूर खाली प्लाट में फेंक दिया. पुलिस ने हत्या के मुकदमे के आधार पर पालरा निवासी रोशन और पत्नी प्रेम और मित्र संतोष बंजारा को गिरफ्तार किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

3 ARRESTED INCLUDE DECEASED BROTHERDECEASED HAD LENT MONEY TO ACCUSEDभीलवाड़ा पुलिस को कामयाबीभाई को नींद में उतारा मौत के घाटGANGAPUR MURDER CASE BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिंगरफ्रिंट और फेस आईडी से UPI पेमेंट कैसे करें? क्या है इसका फायदा?

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी और इससे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी? जानें

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.