ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी बनकर ज्वेलरी शॉप से लूटे थे 20 लाख और गोल्ड, क्राइम ब्रांच ने तीन बदमाशों को दबोचा

आरोपियों पर शिंकजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजस्थान और महाराष्ट्र तक की दौड़ लगाई. शोरूम के एक कर्मचारी की भी मिलीभगत सामने आई.

Shahdara jewelers shop cASE
पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में हुई दिनदहाड़े डकैती का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. डीसीपी क्राइम संजीव यादव के मुताबिक आरोपियों ने पुलिसकर्मी बनकर ज्वेलरी शॉप से करीब 20 लाख नकद और 1400 ग्राम सोना लूटा था.

15 सितंबर को हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना फर्श बाजार और एआरएससी क्राइम ब्रांच की टीमों ने राजस्थान और महाराष्ट्र में दबिश दी. इस दौरान महाराष्ट्र के सांगली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दुकान का ही कर्मचारी विकास, जिसने वारदात की साजिश रची थी, जयपुर से दबोचा गया. पुलिस ने उनके पास से लूटी गई बड़ी मात्रा में नकदी और आभूषण बरामद किए हैं.

बरामदगी में ₹11.91 लाख नकद, 1400 ग्राम सोना, 2800 ग्राम चांदी और दो मोबाइल फोन शामिल हैं. डीसीपी क्राइम संजीव ने बताया कि घटना के तुरंत बाद दो विशेष टीमें बनाई गईं थीं. तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस को आरोपियों का महाराष्ट्र से संबंध होने की जानकारी मिली. इसके बाद सांगली में दबिश दी गई और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से इस ज्वेलरी शॉप पर नजर रख रहे थे.दुकान के कर्मचारी विकस ने अंदर की जानकारी देकर वारदात को आसान बना दिया था. उसने ही अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी. पुलिस का कहना है कि आगे की जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों का किसी बड़े आपराधिक गिरोह से संबंध है.

डीसीपी संजीव ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से न केवल इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, बल्कि इलाके में फैली दहशत भी खत्म हुई है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तत्परता के साथ ऐसे मामलों को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए काम कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDRA JEWELLERY SHOPJEWELLERY SHOP LOOTDELHI POLICEDELHI CRIMESHAHDARA JEWELERS SHOP CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.