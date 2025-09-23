ETV Bharat / state

अमरोहा में रोजगार सेवक की हत्या का खुलासा; प्रधानी के चुनाव में रोड़ा बनने की आशंका में किया मर्डर, पुलिस ने खंगाले 150 सीसीटीवी फुटेज

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, अमरोहा में 30 अगस्त को स्कूटी सवार को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर.

अमरोहा में रोजगार सेवक की हत्या का खुलासा
अमरोहा में रोजगार सेवक की हत्या का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:06 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 9:45 PM IST

अमरोहा/प्रयागराज/महोबा : जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र में रोजगार सेवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि रोजगार सेवक की हत्या प्रधानी के चुनाव में रोड़ा बनने की आशंका में की गई थी. आरोपियों ने हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की साजिश रची थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सर्विलांस टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज निकालकर आरोपी वीरेंद्र और उसके दोनों फुफेरे साले अंकुर और प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर : एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि अमरोहा में 30 अगस्त को ब्लॉक से अपने घर मुंडा खेड़ा जाते हुए रोजगार सेवक राजकुमार की स्कूटी सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी. जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि परिजन इसे हादसा मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि मृतक राजकुमार ने अपनी पत्नी से मरने से पूर्व आरोपी वीरेंद्र का नाम बता दिया था. परिजनों ने पूर्व प्रधान वीरेंद्र और उसके भाइयों के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी थी.

आरोपी ने पूछताछ में किया खुलासा : उन्होंने बताया कि करीब 150 सीसीटीवी फुटेज से यह सामने आ गया कि उस दिन रोजगार सेवक राजकुमार की स्कूटी का सफेद बोलेरो से पीछा किया जा रहा था. बाद में आरोपी वीरेंद्र को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना बताई. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में वह और राजकुमार अच्छे दोस्त थे. राजकुमार के संबंध एक महिला से थे. वह अक्सर वीरेंद्र की गाड़ी ले जाता था. एक दिन उसने टोक दिया तो उनके बीच मनमुटाव हो गया. वीरेंद्र के राजकुमार पर कुछ पैसे भी थे, इस वजह से भी उनके बीच दुश्मनी बढ़ती गई. बाद में राजकुमार ने एक मुकदमा भी वीरेंद्र पर करा दिया था.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि राजकुमार कहता था कि अब तुझे प्रधानी का चुनाव नहीं जितने दूंगा, इसलिए आरोपी वीरेंद्र ने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या का प्लान बनाया. प्लान को आगे बढ़ाते हुए उसने एक नया सिम खरीदा और एक नई बोलेरो खरीदी. बाद में अपने फुफेरे साले अंकुर और प्रमोद के साथ उसने राजकुमार का पीछा किया. भेड़ा भरतपुर के मोड़ पर वीरेंद्र ने राजकुमार की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

प्रयागराज में युवक की पीट-पीटकर हत्या : करछना थानाक्षेत्र के एक गांव में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस का कहना है कि युवक घर में घुसा था, जिसे चोर समझकर पीटा गया. पुलिस फिलहाल घटना की गहराई से जांच कर रही है. डीसीपी यमुना नगर विवेक यादव ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है.

महोबा में 9 साल पुरानी रंजिश के चलते हत्या : जिले के कालीपहाड़ी गांव में 9 साल पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. गांव में जहां बृजेंद्र राजपूत (45) ने महज 50 रुपये के लेन-देन के विवाद में वर्ष 2016 में युवक की हत्या की थी, वहीं उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पिता परशुराम राजपूत ने बताया कि सोमवार को बृजेंद्र की अदालत में पेशी थी. अदालत से तारीख निकलने के बाद वह घर नहीं लौटा. पिता ने बताया कि रात तक बेटे का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने तलाश शुरू की. उन्होंने बताया कि ब्रजेंद्र का शव उसी स्थान पर मिला, जहां 9 साल पहले जयपाल की हत्या हुई थी. एएसपी वंदना सिंह ने कहा कि घटनास्थल से कई साक्ष्य मिले हैं. फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है. पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर प्राप्त की है.

