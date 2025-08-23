ETV Bharat / state

देहरादून अवैध संबंध हत्याकांड में 3 सुपारी किलर को मृत्युदंड, 2 को उम्र कैद की सजा, जानें पूरी कहानी

देहरादून में 4 साल पहले प्रेमिका के शौहर का आशिक ने सुपारी किलर से मर्डर करवाया था, कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया

e rickshaw driver murder case
गुच्चुपानी सुपारी किलिंग केस (Photo- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 11:59 AM IST

देहरादून: राजधानी के गुच्चुपानी में ई-रिक्शा चालक की बेहरमी से हत्या के पांच आरोपियों को सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने दोषी करार दिया है. सुपारी लेकर हत्या करने के तीन दोषियों को फांसी की सजा दी गई है. इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. हत्या का षड्यंत्र रचने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है. इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

साहेब-बीवी और प्रेमी का मामला: जानकारी के अनुसार साल 2014 में मेहूवाला निवासी शख्स का निकाह हुआ था. उनके दो बच्चे हैं. ये शख्स अधिक शराब पीने का आदी था. इस कारण बीवी के साथ अक्सर झगड़ा होता था. बीवी के 2019 में अपने पड़ोस में सेनेटरी की दुकान चलाने वाले साबिर अली के साथ अवैध संबंध बन गए. इसका पता शौहर को लग गया था. उसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया और प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होने लगा.

e rickshaw driver murder case
ई रिक्शा चालक हत्याकांड के 3 दोषियों को फांसी फांसी की सजा (Photo- ETV Bharat)

बीवी के पड़ोसी दुकानदार से हो गए अवैध संबंध: जुलाई 2021 में साबिर ने अपनी प्रेमिका को अपने साढ़ू के घर भगवानपुर रुड़की भिजवा दिया. वहां 6 महीने रुकने के बाद जनवरी 2022 में शौहर के परिवार वाले उसे समझा बुझाकर मेहुवाला लेकर आ गए. महिला जब ससुराल आई तो उसके साबिर के साथ संबंध और गहरे हो गए. इसका उसका शौहर विरोध करता रहा. इससे तंग आकर महिला और उसके प्रेमी साबिर ने शौहर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

बीवी के आशिक ने बनाया शौहर की हत्या का प्लान: साबिर अली ने अपने दोस्त रईस खान से संपर्क किया. रईस खान ने अपने गांव बागपत के रहने वाले शाहरुख को दो लाख रुपए में साबिर की प्रेमिका के शौहर की हत्या के लिए सुपारी दी. शाहरुख ने अपने दो अन्य दोस्तों अरशद और रवि कश्यप को योजना में शामिल कर लिया. शाहरुख, रवि कश्यप और अरशद 26 नवंबर को देहरादून जिले के विकासनगर स्थित एक लॉज में रुके. 27 नवंबर को रईस ने तीनों को शिमला बायपास मेहुवाला में सुबह 11 बजे बुलाया और महिला के शौहर का चेहरा दिखाया.

सुपारी किलर ने कर दी शौहर की हत्या: 27 नवंबर को शाहरुख, अरशद और रवि ने महिला के शौहर का ई- रिक्शा किराए पर लिया और बुद्धा टेंपल और एफआरआई ले गए. 28 नवंबर 2022 को फिर अरशद ने अपने नंबर से ई-रिक्शा वाले को फोन किया और उसे गुच्चुपानी की बुकिंग की बात कही. महिला का शौहर ई रिक्शा में तीनों को आईएसबीटी से गुच्चुपानी ले गया. यहां चारों ने शराब पी. उसके बाद शाम का अंधेरा होने पर जब महिला का शौहर शराब के नशे में धुत हो गया, तो रवि कश्यप ने पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार दिया. पत्थर सिर पर लगने से जब वो नीचे गिर गया, तो अरशद और शाहरुख ने भी पत्थर से उसका सिर कुचल दिया. इस कारण ई रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई थी.

ई रिक्शा चालक की हत्या का वीडियो भी बनाया: उसके बाद तीनों सुपारी किलर पैदल गुच्चुपानी चौक पर आए. वहां से टाटा मैजिक में बैठकर आईएसबीटी पहुंचे. आईएसबीटी से वाहन बुक कर अपने-अपने घर चले गए. हत्या आरोपी आरोपी रईस ने तीनों को एडवांस में 20 हजार रुपए दिए थे. बाकी की रकम हत्या के बाद दी जानी थी. आरोपी जब महिला के शौहर की हत्या कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई थी. पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपियों के फोन से यह वीडियो बरामद की थी.

4 साल पहले की घटना में आया कोर्ट का फैसला: शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि-

30 नवंबर 2022 को गुच्चुपानी पिकनिक स्पॉट की पार्किंग के पास तेलपुर मेहुवाला निवासी ई रिक्शा चालक का शव मिला था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से पता लगाया कि 28 नवंबर को ई रिक्शा चालक के मोबाइल पर संदिग्ध नंबर से पांच बार कॉल की गई थी. यह नंबर अरशद का था, जिसे बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में अरशद ने बताया कि साबिर अली ने ई रिक्शा चालक की बीवी के साथ अवैध संबंध के चलते हत्या की सुपारी दी थी.
-अरविंद कपिल, शासकीय अधिवक्ता-

तीन हत्यारों को फांसी की सजा: पुलिस ने साबिर, ई रिक्शा चालक की पत्नी, शाहरुख, रवि कश्यप और रईस खान को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले तीन दोषियों अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को फांसी की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. हत्या का षड्यंत्र रचने के दोषी साबिर अली और उसके दोस्त रईस खान को उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही अदालत ने साबिर अली और रईस खान को तीन महीने के अंदर ई रिक्शा चालक के बच्चों को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं. इस मामले में ई रिक्शा चालक की बीवी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए बरी कर दिया गया है.
