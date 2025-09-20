ETV Bharat / state

गहनों की सफाई के नाम पर सोने की चोरी, अंतरराज्यीय गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

उत्तरकाशी: कोतवाली पुलिस ने घरों में सोने के आभूषणों की साफ-सफाई के नाम पर चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने झारखंड और बिहार के तीन युवकों को बस अड्डे के एक होटल से हिरासत में लेकर चोरी सहित संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने आदि की भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह लोग स्थानीय लोगों के घरों में जाकर आभूषणों की साफ-सफाई के दौरान इस घटना का अंजाम देते थे.

सीओ जनक पंवार ने बताया बीते बृहस्पतिवार को मातली निवासी गौरव रावत ने नगर कोतवाली में तहरीर दी. जिसमें बताया कि बीते बुधवार को कुछ अज्ञात लोग उनके घर पर पहुंचे. वहां पर उनकी माता जी अकेली थी. उस दौरान उन लोगों ने बुजुर्ग महिला का झांसा दिया कि वह उनके घर पर रखे आभूषणों की साफ-सफाई कर देंगे. उसके बाद उनकी चमक लौट आएगी. इन लोगों की बातों में आकर महिला ने अपने घर के सोने के आभूषण उन्हें सफाई के लिए दे दिए. पुलिस के अनुसार इन तीनों लोगों ने किसी कैमिकल का प्रयोग कर उन आभूषणों का सोना उतार दिया. उस पर हल्दी का लेप लगाकर वापस कर दिया. कुछ घंटों पर जब वह हल्दी का रंग आभूषणों से उतरने लगा, तो महिला को ठगी का शक हुआ. उन्होंने अपने बेटे से इस बात का साझा किया.

उसके बाद बृहस्पतिवार को उनके पुत्र गौरव रावत ने कोतवाली में इस घटना की लिखित तहरीर दी. इस पुलिस ने नगर कोतवाल भावना कैंथोला के नेतृत्व में जांच करते हुए बृहस्पतिवार देर रात्री में ही झारखंड निवासी पवन सोनी सहित बिहार निवासी खन्तर मण्डल और संजय कुमार को बस अड्डे के एक होटल से गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि अभियुक्त खन्तर मण्डल और पवन सोनी के खिलाफ पौड़ी गढ़वाल के थाना रिखणीखाल व सतपुली में धोखाधडी व संगठित अपराधों के मामले पंजीकृत हैं.