द्वाराहाट गोलीकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार, काउंटिंग के दिन की थी फायरिंग - DWARAHAT FIRING CASE

गोलीकांड के तीनों आरोपी हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

DWARAHAT FIRING CASE
द्वाराहाट गोलीकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2025 at 9:04 PM IST

अल्मोड़ा: द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतगणना के दिन हुई गोलीकांड के तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को करबला-बेस अस्पताल रोड से अरेस्ट किया है. तीनों आरोपी स्कॉर्पियो में सवार थे. तीनों आरोपी नैनीताल जिले के रहने वाले हैं.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कैलाश भट्ट ने तहरीर दी थी कि चुनावी रंजिश के चलते दीपक किरौला, सोनू धमेला, गौरव नेगी समेत अन्य लोग उनके होटल में घुसे. जिसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर से फायर कर उनकी हत्या का प्रयास किया. उन्होंने गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी भी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वाराहाट थाने में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

एसएसपी देवेंद्र पींचा के निर्देश पर मामले की जांच के लिए बनाई गई पुलिस की विभिन्न टीमों ने करीब 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. जिसके बाद हमलावरों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने खोजबीन शुरू की. जिसके बाद राहुल रावत पुत्र अनिल सिंह रावत निवासी ग्राम फतेहपुर थाना- मुखानी जिला नैनीताल, महेन्द्र सिह घनेला उर्फ सोनू घनेला पुत्र बहादूर सिह घनेला निवासी ग्राम पिठोली थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल हाल निवासी विवेक विहार निकट रिलायंस टावर थाना- मुखानी जिला – नैनीताल एवम कमल पालीवाल पुत्र इन्दरदेव पालीवाल निवासी ग्राम पनियाली कटथरिया थाना- मुखानी जिला नैनीताल, तीनों को एक स्कॉर्पियों UK04V7997 से अल्मोड़ा के करबला से बेस अस्पताल को जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने बताया ब्लॉक प्रमुख की मतगणना वाले दिन द्वाराहाट में काउंटिंग के दौरान एक मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी. इस पर तत्काल द्वाराहाट थाने में एफआईआर पुलिस ने दर्ज की गई थी. जिसके बाद वहां लगे सीसीटीवी को खंगाला गया. जिसमें तीन अभियुक्तों का पता चला. जिस आधार पर तीनों को के बारे में जानकारी जुटाई गई. पुलिस को वो ही गाड़ी करबला से बेस को जाने वाली सड़क पर दिखाई दी. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई. ये तीनों अभियुक्त हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पूछताछ में तीनों ने बताया वह द्वाराहाट में चुनाव के लिए आये थे.

