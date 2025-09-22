भिवाड़ी : साइबर ठगी गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों से ठगे 61 करोड़ रुपए

भिवाड़ी : साइबर ठगी गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों से ठगे 61 करोड़ रुपए
भिवाड़ी पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के तीन आरोपियों से विभिन्न बैंक पासबुक, एटीएम और मोबाइल जब्त किए.
Published : September 22, 2025 at 7:01 PM IST
खैरथल: जिले की भिवाड़ी पुलिस ने सोमवार को साइबर ठग गिरोह के तीन बदमाश गिरफ्तार किए. इन्होंने विभिन्न राज्यों से 61 करोड़ रुपए की ठगी की. पुलिस ने इनसे कई बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल जब्त किए. तीनों आरोपी हरियाणा के मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं.
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि साइबर ठगों के खिलाफ अभियान में सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली. साइबर ठग गिरोह के तीन बदमाश गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने घुड़ावली जिला पलवल, हरियाणा हाल शिव बस्ती फिरोजपुर झिरका निवासी वकील अहमद मेव (40), पारोली, पलवल निवासी राशिद मेव (28) और खरकड़ी तावडु जिला नूंह मेवात हाल ततारपुर, भिवाड़ी के अजमत अली मेव (39) को गिरफ्तार किया.
फर्जी फर्म बना डलवाते पैसे: भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के बदमाश फर्जी फर्म खोलकर ठगी की राशि जमा करवाते थे. फिर उन पैसों को निकालकर अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते थे.पुलिस ने आरोपियों से 11 बैंकों की चेक बुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 क्यूआर कोड, एक स्वैप मशीन, 5 मोबाइल फोन बरामद किए. इस खुलासे में भिवाड़ी पुलिस के कांस्टेबल आशीष, संदीप और मुकेश कुमार की अहम भूमिका रही. आरोपियो ने राजस्थान के साथ ही हरियाणा, दिल्ली और तमिलनाडु में वारदातों को अंजाम दिया है.
इसलिए चलाया अभियान: एसपी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार साइबर ठगी गैंग सक्रिय थी. लोगों को अपना निशाना बना रही थी. ठगों के खिलाफ कई शिकायतें भी मिली थी. इस पर पुलिस टीम गठित की गई. साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाया गया.