भिवाड़ी : साइबर ठगी गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों से ठगे 61 करोड़ रुपए

Published : September 22, 2025 at 7:01 PM IST

खैरथल: जिले की भिवाड़ी पुलिस ने सोमवार को साइबर ठग गिरोह के तीन बदमाश गिरफ्तार किए. इन्होंने विभिन्न राज्यों से 61 करोड़ रुपए की ठगी की. पुलिस ने इनसे कई बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल जब्त किए. तीनों आरोपी हरियाणा के मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं. भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि साइबर ठगों के खिलाफ अभियान में सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली. साइबर ठग गिरोह के तीन बदमाश गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने घुड़ावली जिला पलवल, हरियाणा हाल शिव बस्ती फिरोजपुर झिरका निवासी वकील अहमद मेव (40), पारोली, पलवल निवासी राशिद मेव (28) और खरकड़ी तावडु जिला नूंह मेवात हाल ततारपुर, भिवाड़ी के अजमत अली मेव (39) को गिरफ्तार किया. भिवाडी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण. (ETV Bharat Khairthal)