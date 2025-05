ETV Bharat / state

पूर्वी सिंहभूम में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात - THREE ACCUSED LOOTED AMOUNT

सीसीटीवी फुटेज में बदमाश ( Etv Bharat )

पूर्वी सिंहभूम: पोटका में तीन नकाबपोश युवकों ने महिला कर्मचारी से 25 हजार रुपये लूट लिए. आरोपियों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया. घटना पोटका थाना क्षेत्र में हाता के पास सुमन फिलिंग स्टेशन के पेट्रोल पंप पर हुई. जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह 7 बजे तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर 25 हजार रुपये लूट लिए. घटना उस वक्त हुई जब पेट्रोल पंप की दो महिला कर्मचारी दुलारी सरदार और रेखा रानी सरदार ड्यूटी पर तैनात थीं. उनके मुताबिक बाइक पर सवार तीन अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचे. उन्होंने 300 रुपये का पेट्रोल बाइक में भरवाया. पेट्रोल भरने के बाद उन्होंने भुगतान के लिए 500 रुपये का नोट दिया, जिसके बाद सेल्समैन ने 200 वापस कर दिए. पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25 हजार की लूट (Etv bharat) तभी एक अपराधी ने पिस्तौल निकालकर दोनों महिला कर्मचारियों पर तान दी. पिस्तौल को देख दोनों महिला कर्मचारी घबरा गई. इस दौरान अपराधियों ने धमकाते हुए कैश काउंटर से 25 हजार रुपए लूट लिए. इसके बाद तीनों अपराधी हवा में पिस्तौल लहराते हुए हाता की ओर फरार हो गए. लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में दो बदमाश गमछे से चेहरा ढके हुए है जबकि एक बदमाश का चेहरा साफ नजर आ रहा है.

