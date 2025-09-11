भिवानी कोर्ट गोलीकांड में तीन आरोपी अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना
भिवानी कोर्ट गोलीकांड में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को 4 विदेशी अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया, रिमांड पर पूछताछ जारी.
Published : September 11, 2025 at 11:17 PM IST
भिवानी: भिवानी कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी के मामले में भिवानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि एसटीएफ की कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से चार अवैध विदेशी हथियार बरामद हुए हैं. आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया.
एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई रंग लाई
एसपी सुमित कुमार ने बताया कि इस केस की जांच क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है. गोलीकांड में पहले ही लवजीत नामक युवक को दो गोलियां लगी थीं. इसी कड़ी में एसटीएफ रोहतक टीम ने तोशाम बाईपास से अमित उर्फ गोलू (बलियाली) और परम उर्फ मोंटी (भदानी, झज्जर) को गिरफ्तार किया. इनके पास से ज़िगाना कंपनी की दो पिस्तौल, मेड इन टर्की व ऑस्ट्रिया की एक-एक पिस्तौल और ज़िंदा राउंड बरामद किए गए.
तीसरा आरोपी भी अवैध हथियार समेत पकड़ा गया
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसी मामले में तीसरे आरोपी अंकित निवासी बलियाली को भी अवैध हथियार सहित गुरुवार दोपहर गिरफ्तार किया गया. तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना शहर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. इन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे पूछताछ कर अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके.
मुख्य आरोपी और नेटवर्क की तलाश जारी
एसपी ने बताया कि केस में अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अन्य मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि जो युवक आर्थिक मदद या किसी भी प्रकार से अपराध में सहयोग कर रहे थे, उन्हें भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. उन्होंने जनता से अपील की कि सोशल मीडिया पर अपराधियों की पोस्ट या गतिविधियों को बढ़ावा न दें.
