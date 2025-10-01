कानपुर पुलिस का खुलासा; प्रेम विवाह का विरोध करने पर की थी छोटे भाई की हत्या, मां, भाई और भाभी गिरफ्तार
चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 सितंबर को मिला था अधजला शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 11:40 PM IST
कानपुर : जिले के चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 सितंबर को अधजला शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि प्रेम विवाह का विरोध करने पर बड़े भाई ने ही अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया था.
बुधवार को डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी मां, बड़े भाई और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरी घटना का खुलासा हो गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
उन्होंने बताया कि बीती 22 सितंबर को चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस को अधजला शव मिलने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फोरेंसिक की मदद से घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए थे. साथ ही शव की शिनाख्त पुलिस ने शुरू कर दी थी. शव की पहचान बीती 29 सितंबर को फतेहपुर निवासी मानस पाल के रूप में की थी.
डीसीपी ईस्ट ने बताया कि, 22 सितंबर को घर लौटने के बाद मानस चारपाई पर लेटा था, तभी उसके भाई प्रांजल, भाभी किरन और मां मंजू देवी ने चारपाई से बांधा और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उन्होंने शव को चारपाई पर ही जलाने की योजना बनाई थी. दुर्गंध फैलने के डर से तीनों ने उसके चेहरे को ही जलाकर शव को बोरे में भरकर झाड़ी में फेंक दिया था.
पुलिस को इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसमें आरोपी साफ दिखाई दिए थे. इसके बाद जब पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया. उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी.
बुधवार को पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए मृतक की मां उसके भाई व भाभी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान हत्यारोपियों ने बताया कि, मृतक शराब का लती होने के साथ ही बड़े भाई की शादी का विरोध करता था, जिस वजह से उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया कि, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने जेल भेज दिया है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है.
