ETV Bharat / state

कानपुर पुलिस का खुलासा; प्रेम विवाह का विरोध करने पर की थी छोटे भाई की हत्या, मां, भाई और भाभी गिरफ्तार

चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 सितंबर को मिला था अधजला शव.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: Kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 11:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : जिले के चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 सितंबर को अधजला शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि प्रेम विवाह का विरोध करने पर बड़े भाई ने ही अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया था.

बुधवार को डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी मां, बड़े भाई और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरी घटना का खुलासा हो गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि बीती 22 सितंबर को चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस को अधजला शव मिलने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फोरेंसिक की मदद से घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए थे. साथ ही शव की शिनाख्त पुलिस ने शुरू कर दी थी. शव की पहचान बीती 29 सितंबर को फतेहपुर निवासी मानस पाल के रूप में की थी.

डीसीपी ईस्ट ने बताया कि, 22 सितंबर को घर लौटने के बाद मानस चारपाई पर लेटा था, तभी उसके भाई प्रांजल, भाभी किरन और मां मंजू देवी ने चारपाई से बांधा और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उन्होंने शव को चारपाई पर ही जलाने की योजना बनाई थी. दुर्गंध फैलने के डर से तीनों ने उसके चेहरे को ही जलाकर शव को बोरे में भरकर झाड़ी में फेंक दिया था.

पुलिस को इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसमें आरोपी साफ दिखाई दिए थे. इसके बाद जब पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया. उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी.

बुधवार को पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए मृतक की मां उसके भाई व भाभी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान हत्यारोपियों ने बताया कि, मृतक शराब का लती होने के साथ ही बड़े भाई की शादी का विरोध करता था, जिस वजह से उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था. उन्होंने बताया कि, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने जेल भेज दिया है. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में 7 दिन से लापता युवक का शव घर के बाथरूम में मिला; बदबू आने पर परिवार वालों को लगा चूहा मर गया

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR NEWSTHREE ACCUSED ARRESTEDUP NEWSYOUTH MURDERED IN KANPURKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.