कानपुर पुलिस का खुलासा; प्रेम विवाह का विरोध करने पर की थी छोटे भाई की हत्या, मां, भाई और भाभी गिरफ्तार

Published : October 1, 2025

कानपुर : जिले के चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 सितंबर को अधजला शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि प्रेम विवाह का विरोध करने पर बड़े भाई ने ही अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया था. बुधवार को डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी मां, बड़े भाई और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरी घटना का खुलासा हो गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि बीती 22 सितंबर को चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस को अधजला शव मिलने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फोरेंसिक की मदद से घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए थे. साथ ही शव की शिनाख्त पुलिस ने शुरू कर दी थी. शव की पहचान बीती 29 सितंबर को फतेहपुर निवासी मानस पाल के रूप में की थी.

