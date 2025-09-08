ETV Bharat / state

भिवानी कोर्ट गोलीकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने पुलिस पर भी चला दी गोली, अवैध हथियार बरामद

भिवानी कोर्ट में गोलीकांड के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद कर जांच तेज़ कर दी है.

भिवानी कोर्ट गोलीकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार
भिवानी कोर्ट गोलीकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: 4 सितंबर को भिवानी कोर्ट परिसर में दिनोद गांव के लोग पेशी पर आए थे. लंच टाइम में जब वे वकीलों के चैंबर के पास चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी तीन अज्ञात युवकों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. इस हमले में रोहतक के मोखरा गांव निवासी लवजीत पुत्र रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही भिवानी एसपी सुमित कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और तत्काल घेराबंदी व सर्च अभियान चलाया गया. घायल को तुरंत भिवानी से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया. इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

तीन आरोपी गिरफ्तार, सीआईए स्टाफ की बड़ी सफलता

भिवानी पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मामले में तेज़ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीएसपी अनूप कुमार ने जानकारी दी कि सीआईए स्टाफ प्रथम के उप निरीक्षक आनंद कुमार ने मोनू और नवीन को तोशाम बाईपास से गिरफ्तार किया. इन दोनों ने हमले की साजिश रची थी और रेकी में शामिल थे. मोनू पर पूर्व में लड़ाई-झगड़े और डकैती जैसे केस दर्ज हैं. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद सक्रियता दिखाई और आरोपियों तक तेजी से पहुंच बनाई.

फतेहाबाद से तीसरा आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में घायल

तीसरा आरोपी रोहित, निवासी रगड़ीखेड़ा (सिरसा), को सीआईए स्टाफ प्रथम के इंचार्ज रविंद्र कुमार और उनकी टीम ने 7 सितंबर की रात को फतेहाबाद जिले के करनौली गांव से दबोचा. गिरफ्तारी के समय रोहित ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए फतेहाबाद सिविल अस्पताल और फिर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. पुलिस ने मौके से एक अवैध हथियार भी बरामद किया है. डीएसपी अनुप कुमार ने स्पष्ट किया कि भिवानी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.

इसे भी पढ़ें- गुरुग्राम में मुठभेड़ में नेपाली मूल का अपराधी गिरफ्तार, कई राज्यों में बड़ी चोरी को दे चुका है अंजाम

For All Latest Updates

TAGGED:

भिवानी कोर्ट गोलीकांडकोर्ट गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तारभिवानी कोर्ट में फायरिंगभिवानी पुलिस की कार्रवाईBHIWANI COURT FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.