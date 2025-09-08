भिवानी कोर्ट गोलीकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने पुलिस पर भी चला दी गोली, अवैध हथियार बरामद
भिवानी कोर्ट में गोलीकांड के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद कर जांच तेज़ कर दी है.
Published : September 8, 2025 at 7:19 PM IST
भिवानी: 4 सितंबर को भिवानी कोर्ट परिसर में दिनोद गांव के लोग पेशी पर आए थे. लंच टाइम में जब वे वकीलों के चैंबर के पास चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी तीन अज्ञात युवकों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. इस हमले में रोहतक के मोखरा गांव निवासी लवजीत पुत्र रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही भिवानी एसपी सुमित कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और तत्काल घेराबंदी व सर्च अभियान चलाया गया. घायल को तुरंत भिवानी से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया. इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
तीन आरोपी गिरफ्तार, सीआईए स्टाफ की बड़ी सफलता
भिवानी पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मामले में तेज़ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीएसपी अनूप कुमार ने जानकारी दी कि सीआईए स्टाफ प्रथम के उप निरीक्षक आनंद कुमार ने मोनू और नवीन को तोशाम बाईपास से गिरफ्तार किया. इन दोनों ने हमले की साजिश रची थी और रेकी में शामिल थे. मोनू पर पूर्व में लड़ाई-झगड़े और डकैती जैसे केस दर्ज हैं. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद सक्रियता दिखाई और आरोपियों तक तेजी से पहुंच बनाई.
फतेहाबाद से तीसरा आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में घायल
तीसरा आरोपी रोहित, निवासी रगड़ीखेड़ा (सिरसा), को सीआईए स्टाफ प्रथम के इंचार्ज रविंद्र कुमार और उनकी टीम ने 7 सितंबर की रात को फतेहाबाद जिले के करनौली गांव से दबोचा. गिरफ्तारी के समय रोहित ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए फतेहाबाद सिविल अस्पताल और फिर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. पुलिस ने मौके से एक अवैध हथियार भी बरामद किया है. डीएसपी अनुप कुमार ने स्पष्ट किया कि भिवानी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिस सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.
