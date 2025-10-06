ETV Bharat / state

'लोगों के लोन माफ करो' मसूरी के बैंकों को आया धमकी भरे मेल, लूटने और आग लगाने की दी वॉर्निंग

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में भाजपा मंडल अध्यक्ष की फर्जी मेल आईडी से बैकों को लूटने और आग लगाने की धमकी दी गई है. मसूरी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बडौदा बैंकों को मेल कर धमकी दी गई है. मेल में मसूरी के सभी लोगों के लोन माफ करने की मांग की गई है.

मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल की फर्जी मेल आईडी बनाकर बैंकों को धमकी दी गई है. मेल में मसूरी के सभी लोगों के लोन माफ करने की मांग की गई है. साथ ही लोन माफ न होने पर मसूरी के बैंकों में आग और लूटपाट की धमकी दी गई है. इसके अलावा बैंक के कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखकर जान से मारने की धमकी भी दी गई.

मेल में मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम को भी दर्शाया गया. कहा गया है कि हम तीनों शहर के दबंग नेता हैं और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो बैंकों को लूटने और जलाने और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सचिन शाह ने मसूरी पुलिस को शिकायत देते हुए बैंक और कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है.