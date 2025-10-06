'लोगों के लोन माफ करो' मसूरी के बैंकों को आया धमकी भरे मेल, लूटने और आग लगाने की दी वॉर्निंग
मसूरी में भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नाम से बैंकों को की गई फर्जी मेल. लूटने और आग लगाने की दी धमकी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2025 at 3:37 PM IST
मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में भाजपा मंडल अध्यक्ष की फर्जी मेल आईडी से बैकों को लूटने और आग लगाने की धमकी दी गई है. मसूरी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बडौदा बैंकों को मेल कर धमकी दी गई है. मेल में मसूरी के सभी लोगों के लोन माफ करने की मांग की गई है.
मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल की फर्जी मेल आईडी बनाकर बैंकों को धमकी दी गई है. मेल में मसूरी के सभी लोगों के लोन माफ करने की मांग की गई है. साथ ही लोन माफ न होने पर मसूरी के बैंकों में आग और लूटपाट की धमकी दी गई है. इसके अलावा बैंक के कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखकर जान से मारने की धमकी भी दी गई.
मेल में मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा के नाम को भी दर्शाया गया. कहा गया है कि हम तीनों शहर के दबंग नेता हैं और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो बैंकों को लूटने और जलाने और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सचिन शाह ने मसूरी पुलिस को शिकायत देते हुए बैंक और कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है.
भाजपा मंडल के मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा ने कहा कि रजत अग्रवाल की फर्जी मेल आईडी है. उन्होंने मसूरी पुलिस को शिकायत कर अराजक तत्व के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मसूरी के माहौल को खराब करना चाहते हैं. ऐसे में पुलिस को तत्परता से पूरे मामले का खुलासा कर दोषियों को हिरासत में लेना चाहिए.
मसूरी कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. इस पूरे प्रकरण में आईटी सेल को भी एक्टिव किया गया है और जल्द पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरीके के सामाजिक तत्व किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
