उत्तराखंड में बैंक्स और कॉलेज को मिली धमकी, मेल से मचा हड़कंप, भाजपा नेता से जुड़ा है मामला
भाजपा नेता की फर्जी ईमेल आईडी से मसूरी के बैंकों को फिर से धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 2:37 PM IST
मसूरी: भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नाम से विभिन्न बैंकों और शैक्षणिक संस्थाओं को धमकी भरे और मानहानि करने वाले ईमेल भेजे जाने से शहर में खलबली मची हुई है. घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली मसूरी ने शिकायत दर्ज कर साइबर सेल को मामला भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक, रजत अग्रवाल के नाम से पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मसूरी) की लगभग पांच शाखाएं और बैंक ऑफ बड़ौदा, मसूरी शाखा को फर्जी धमकी भरे ईमेल किए गए थे. जिसमें बैंक से सभी लोन धारकों के लोन माफ करने के लिए कहा था. लोन माफ ना होने पर बैंक को जलाने और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई थी.
वहीं अब सोमवार को मसूरी की कई बैंकों की शाखा को फिर से मेल किए गए हैं. मेल में ऋणधारकों की बकाया राशि माफ न करने पर 'अप्रिय/गैरकानूनी घटनाओं' की धमकी और किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए 5 करोड़ रुपये रिश्वत जैसा गंभीर आरोप भी लगाया गया है. मेल की कॉपी एसडीएम मसूरी, उच्चतम न्यायालय के समेत अन्य स्थानीय कार्यालयों को भी भेजे गए हैं.
इसके अलावा मसूरी के प्रतिष्ठित कॉलेल को किए गए मेल में न सिर्फ धमकी बल्कि भय फैलाने वाली भाषा का भी प्रयोग किया गया है. साथ ही विद्यालयों पर धर्म परिवर्तन जैसे आरोप भी लगाए गए हैं.
वहीं इन मेल पर मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि, कोई असमाजिक तत्व उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयोग कर रहा है. एक सप्ताह में दूसरी बार उनकी उसी फर्जी मेल आई से मसूरी के बैंकों और स्कूलों को धमकी भरे मेल भेजे गए हैं. जिससे वह परेशान हैं. उनका नाम और पहचान का उपयोग किसी गलत काम के लिए किया जा रहा है. अग्रवाल ने पुलिस से जल्द से जल्द दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की मांग की है.
इस मामले पर कोतवाली मसूरी के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को मद्देनजर तुरंत शिकायत दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पूरे प्रकरण को तकनीकी जांच के लिए साइबर क्राइम सेल को भेजा गया है.
चौहान ने बताया कि पहले भी इसी तरह के मामलों में जांच में पाया गया था कि ईमेल विदेश से भेजे जा रहे थे. इसलिए इस बार भी साइबर सेल से तकनीकी ट्रेस कराकर सोर्स का पता लगाया जा रहा है. पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और असामाजिक तत्त्वों को गिरफ्तार कर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: 'लोगों के लोन माफ करो' मसूरी के बैंकों को आया धमकी भरे मेल, लूटने और आग लगाने की दी वॉर्निंग