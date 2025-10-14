ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बैंक्स और कॉलेज को मिली धमकी, मेल से मचा हड़कंप, भाजपा नेता से जुड़ा है मामला

मसूरी में फिर फर्जी मेल से हड़कंप ( PHOTO- ETV Bharat )

मसूरी: भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नाम से विभिन्न बैंकों और शैक्षणिक संस्थाओं को धमकी भरे और मानहानि करने वाले ईमेल भेजे जाने से शहर में खलबली मची हुई है. घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली मसूरी ने शिकायत दर्ज कर साइबर सेल को मामला भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, रजत अग्रवाल के नाम से पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मसूरी) की लगभग पांच शाखाएं और बैंक ऑफ बड़ौदा, मसूरी शाखा को फर्जी धमकी भरे ईमेल किए गए थे. जिसमें बैंक से सभी लोन धारकों के लोन माफ करने के लिए कहा था. लोन माफ ना होने पर बैंक को जलाने और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई थी. वहीं अब सोमवार को मसूरी की कई बैंकों की शाखा को फिर से मेल किए गए हैं. मेल में ऋणधारकों की बकाया राशि माफ न करने पर 'अप्रिय/गैरकानूनी घटनाओं' की धमकी और किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए 5 करोड़ रुपये रिश्वत जैसा गंभीर आरोप भी लगाया गया है. मेल की कॉपी एसडीएम मसूरी, उच्चतम न्यायालय के समेत अन्य स्थानीय कार्यालयों को भी भेजे गए हैं. उत्तराखंड में बैंक्स और कॉलेज को मिली धमकी (ETV Bharat)