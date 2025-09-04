रीवा : अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि अब वे न्यायाधीश को भी धमकी देने से नहीं डर रहे. ताजा मामला रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र से आया है, यहां पर पदस्थ न्यायाधीश को उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने धमकी भरा स्पीड पोस्ट भेजकर सनसनी फैला दी है. सिरफिरे ने तो स्पीड पोस्ट के जरिए न्यायाधीश को ये तक लिख दिया कि अगर जिन्दा रहना है तो 5 अरब रूपए देने होंगे.
न्यायाधीश को आया धमकी भरा खत, 5 अरब की डिमांड
मामला रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्योंथर न्यायालय का है. बीते दिनों न्यायालय में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मोहिनी भदौरिया के नाम से एक स्पीड पोस्ट आया था. धमकी भरे पत्र ने त्योंथर क्षेत्र में सनसनी फैला दी और समूचे रीवा जिले को हिलाकर कर रख दिया. धमकी भरा पत्र उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जिले से आया था. बताया गया कि न्यायाधीश से पत्र के जरिए 5 अरब रु की फिरौती और न देने पर जान से मारने की धमकी भरा पत्र बारा थाना अंतर्गत लोहगारा निवासी संदीप सिंह के नाम से भेजा गया था.
खत लिखने वाले ने खुद को बताया दस्यू गिरोह का सदस्य
पत्र के जरिए शख्स ने खुद को दस्यू सरगना डकैत हनुमान के गिरोह का साथी बताया और 5 अरब रु फिरौती की मांग करते हुए लिखा, '' जिन्दा रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे.'' बताया गया कि न्यायाधीश को भेजे गए धमकी भरे पत्र मे यह भी लिखा था की फिरौती की रकम 5 अरब रूपए 1 सितम्बर को शांम 7:45 बजे उत्तरप्रदेश के बडगड़ के जंगल में लेकर आना है. शख्स ने यह भी लिखा कि फिरौती की रकम खुद न्यायाधीश को लेकर आना होगा.
जज को धमकी मिलते ही रीवा में मचा हड़कंप
पत्र पहुंचते ही पूरे न्यायालय परिषर मे सनसनी फैल गई. तत्काल मामले की सूचना खुद न्यायाधीश मोहिनी भदौरिया ने सोहागी थाना पुलिस को दी. पुलिस ने तत्काल धमकी भरा पत्र लिखने वाले आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 308 (4) के तहत प्रकरण पंजबद्ध किया और उसकी तलाश शुरू कर दीं. बताया गया कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं, और अतिरिक्त गन मैन उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है.
रीवा पुलिस ने यूपी में दी दबिश
इस घटना के बाद से पुलिस भी अलर्ट है और वह किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं होने देना चाहती. न्यायाधीश को धमकी भरा खत भेजने वाले आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस की एक टीम पहले ही उत्तरप्रदेश भेजी जा चुकी है. धमकी वाला खत जिस शख्स ने भेजा था पुलिस अब लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है. बदमाश ने न्यायाधीश को पत्र क्यों भेजा था, इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है इसका खुलासा आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही होगा.
आरोपी की हो चुकी है पहचान, जल्द करेंगे गिरफ्तार : एसपी
इस मामले को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह ने कहा, '' बीते दिनों त्योंथर न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश को एक धमकी भरा पत्र आया था, जिसमें उनसे 5 अरब रु फिरौती की डिमांड की गई थी. नहीं भेजने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. सूचना पर तत्काल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए खत भेजने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. आरोपी उत्तरप्रदेश का निवासी है, उसकी पहचान कर ली गई है, जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा.''