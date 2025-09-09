पटना साहिब गुरुद्वारा को RDX से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर बिहार पुलिस
पटना साहिब गुरुद्वारे को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस-बम स्क्वाड सक्रिय एक्शन में आ गई है और साइबर जांच जारी है. पढ़ें
Published : September 9, 2025 at 8:46 AM IST
पटना: पटना सिटी के ऐतिहासिक तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. गुरुद्वारा के आधिकारिक ईमेल पर एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ, जिसमें धमकी दी गयी है कि लंगर हॉल में आरडीएक्स रखा गया है. इस खबर ने गुरुद्वारा प्रबंधन, श्रद्धालुओं और प्रशासन को सतर्क कर दिया.
पुलिस और बम स्क्वाड अलर्ट: धमकी की सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस, वरीय अधिकारी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें तुरंत गुरुद्वारा पहुंचीं. पूरे परिसर को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया. बम स्क्वाड ने लंगर हॉल सहित गुरुद्वारा के सभी हिस्सों की गहन तलाशी शुरू की.
श्रद्धालुओं को निकाला गया बाहार: धमकी की खबर फैलते ही गुरुद्वारे में मौजूद श्रद्धालुओं को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया. पुलिस ने परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी और किसी को भी संदिग्ध क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी. इस दौरान श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल रहा.
क्या कहता है गुरुद्वारा प्रबंधन: प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार की रात मेल आया था, जिसमें आरडीएक्स से गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि पटना साहिब गुरुद्वारा, सिख समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक स्थल, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थान है. देश-विदेश से रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं.
"कल रात एक मेल आया था, जिसमें जिसमें लिखा हुआ था कि RDX से गुरुद्वारा को उड़ा देंगे. इसकी सूचना पटना एसएसपी, डीएम, एसडीपीओ, एसडीएम और थाना को दी गयी. पुलिस आकर जांच की. बताया कि यह फेम ईमेल है." -सरदार जगजोत सिंह सोही, अध्यक्ष, प्रबंधन कमेटी
साइबर सेल ने शुरू की ईमेल की जांच शुरू: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ईमेल की कहां से और किसने भेजा है, इसकी पहचान के लिए साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है. आईटी विशेषज्ञ ईमेल की तकनीकी जांच कर रहे हैं. अभी तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही.
पुलिस की अपील, अफवाहों से बचें: पुलिस ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की गहन जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साइबर जांच और बम स्क्वाड की अंतिम रिपोर्ट से धमकी की गंभीरता स्पष्ट होगी.
मानक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. साइबर सेल से संदिग्ध मेल की जांच कराई जा रही है.अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन को सहयोग करें. पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच चल रही है - डॉ. गौरव कुमार, डीएसपी-2, पटना सिटी
गुरुद्वारे का ऐतिहासिक महत्व: तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब सिखों के पांच तख्तों में से एक है और वैश्विक स्तर पर आस्था का केंद्र है. इस पवित्र स्थल को निशाना बनाने की धमकी ने पूरे प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया. सुरक्षा एजेंसियां परिसर के हर कोने की बारीकी से जांच कर रही हैं.
