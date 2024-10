आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी; CISF के जवान ने दर्ज कराई FIR, जांच में जुटी पुलिस और साइबर सेल

ETV Bharat / state

आगरा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी; CISF के जवान ने दर्ज कराई FIR, जांच में जुटी पुलिस और साइबर सेल

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

आगरा : जिले के खेरिया स्थित एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है. अज्ञात व्यक्ति ने आगरा एयरपोर्ट इकाई की ऑफिशियल मेल आईडी पर एक धमकी भरा संदेश भेजा था. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं हैं. इस बारे में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार ने बुधवार देर रात थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया है. शाहगंज थाना पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है. इसमें साइबर सेल की मदद ली जा रही है.

मामला 4 अक्टूबर 2024 का है. सीआईएसएफ के एसआई अनूप कुमार ने शाहगंज थाना में जो तहरीर दी है. उसके मुताबिक, चार अक्टूबर 2024 को सीआईएसएफ आगरा एयरपोर्ट इकाई की ऑफिशियल मेल आईडी पर एक धमकी भरा संदेश आया था. इस पर सीआईएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दिया है. एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी के आए ईमेल की जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है. लोहामंडी एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि सीआईएसएफ के एसआई अनूप कुमार की तहरीर पर बुधवार रात ही मुकदमा दर्ज किया गया है. शाहगंज थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी और आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले की जांच में साइबर सेल की टीम की मदद ली जा रही है. जिससे धमकी का ईमेल भेजने वाले तक पहुंचा जा सके.



