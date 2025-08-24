ETV Bharat / state

चंबल में फिर बढ़ा जलप्रलय का खतरा, 24 घंटे में जलस्तर 12 मीटर बढ़ा, गांवों में घुसा पानी - CHAMBAL WATER LEVEL INCREASED

चंबल नदी का जलस्तर रविवार को जलस्तर 139.10 मीटर पर पहुंच गया है. SDRF की टीम ने चलाया रेस्क्यू, 150 से अधिक श्रद्धालुओं को निकाला.

SDRF ने चलाया रेस्क्यू (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 5:59 PM IST

मुरैना: मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से नदी-नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. राजस्थान की पार्वती और कालीसिंध नदियों के उफान का असर अब मुरैना में साफ़ नज़र आ रहा है. चंबल नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है. इसका जलस्तर खतरनाक रफ़्तार से बढ़ रहा है. पिछले 24 घंटों में नदी का जलस्तर 12 मीटर बढ़कर खतरे के निशान 138 मीटर को पार कर गया है. रविवार को जलस्तर 139.10 मीटर पर पहुंच गया है.

शनिवार की रात चंबल का जल स्तर खतरे के निशान 138 तक पहुंच गया था. गांवों में पानी घुसना शुरू हो गया है और लोगों में दहशत का माहौल है. प्रशासन अलर्ट पर है. मुरैना जिले में चंबल और क्वारी नदी के उफान के चलते 150 से अधिक श्रद्धालु मंदिर में फंस गए थे. जिन्हें SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है.

चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

श्योपुर के जलालपुर में पार्वती नदी खतरे के निशान से साढ़े तीन मीटर ऊपर

श्योपुर के जलालपुर में पार्वती नदी खतरे के निशान से साढ़े तीन मीटर ऊपर पहुँच गई है. वहीं कालीसिंध नदी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. इन दोनों नदियों का पानी चंबल में आकर मिल रहा है, जिसके कारण चंबल का जलस्तर अचानक तेज़ी से बढ़ रहा है. नदी के उफान से कई गांवों में पानी घुस गया है. लोग घरों में कैद है और दहशत में जी रहे हैं.

बता दें, भादो माह की दौज को मुरैना जिले में चंबल नदी के करजोनी घाट पर स्थित बाबू बावा के मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. महीने भर पहले से मेले की तैयारी की जा रही थी. श्रद्धालुओं का भी आवागमन 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था. शनिवार को अचानक चंबल नदी में आए उफान के चलते नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गई. इस वजह से बाबू महाराज के मंदिर का रास्ता चारों तरफ से बंद हो गया था.

चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

SDRF टीम ने 150 से अधिक श्रद्धालु को निकाला

इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे लेकिन अचानक नदी में उफान आ गया. चारों तरफ पानी भरने के कारण मंदिर का रास्ता बंद हो गया और 150 से अधिक श्रद्धालु फंस गए. श्रद्धालुओं ने पुलिस को सूचना दी, SDRF टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने मोटरबोट के ज़रिए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला. जलस्तर कम होने तक प्रशासन ने मंदिर में जाने पर रोक लगा दी है.

SDRF ने चलाया रेस्क्यू, 150 श्रद्धालुओं को निकाला (ETV Bharat)

चंबल का जलस्तर इस सीजन में दूसरी बार खतरनाक स्तर पर पहुंचा है. 20 दिन पहले भी नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर चली गई थी. अब फिर से नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है. चंबल ही नहीं बल्कि कुंवारी नदी भी उफान पर है. बागचीनी और भैसरोली समेत कई रपटों पर पानी आ जाने से गांवों का संपर्क कट गया है. ग्राम पंचायत और राजस्व की टीमें मौके पर निगरानी कर रही हैं ताकि लोग किसी मुश्किल में न पड़ जाएं.

SDRF ने 150 श्रद्धालुओं को निकाला (ETV Bharat)

झुण्डपुरा चौकी प्रभारी ऋषिकेश शर्मा ने बताया "चंबल नदी का जलस्तर बीते रोज से लगातार बढ़ रहा है. हर वर्ष की तरह इस साल भी बाबू बावा के मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. सभी को चंबल के पानी की तरफ न जाने की समझाइश दी जा रही है. पुलिस भी नजर बनाये हुए है. चंबल का जलस्तर बढ़ने से करीब 150 फंस गए थे, जिनका SDRF द्वारा रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है."

SDRF ने चलाया रेस्क्यू, 150 श्रद्धालुओं को निकाला (ETV Bharat)

चम्बल का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में जारी किया गया है अलर्ट

मुरैना एडीएम अश्विनी रावत का कहना है "बारिश की वजह से चम्बल का जलस्तर बढ़ गया है. राजघाट पुल पर चंबल खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है. कुछ देर पहले थोड़ा सा जलस्तर डाउन होने की खबर मिली है. आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है. एसडीआरएफ की टीम ने सबलगढ़ क्षेत्र में रेस्क्यू कर कुछ श्रद्धालुओं को निकाला है."

