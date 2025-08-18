ETV Bharat / state

दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना, डूब क्षेत्र में बसे परिवारों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

लोगों का कहना है कि फिलहाल पानी का बहाव तेज है, लेकिन जलस्तर बढ़ने पर उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

खतरे की सीमा के पार यमुना नदी का जलस्तर
खतरे की सीमा के पार यमुना नदी का जलस्तर (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 8:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे नदी के डूब क्षेत्र में बसे हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है. सराय काले खां स्थित यमुना पुल के आसपास झुग्गियों में रहने वाले लोगों झुग्गियों तक यमुना नदी अब पानी पहुंचने लगा है. ऐसे में इन परिवारों को डर है कि यदि जलस्तर तो उनकी मुश्किले बढ़ सकती हैं. इतना ही नहीं, इन लोगों को रात में जगना पड़ रहा है.

यमुना नदी के डूब क्षेत्र में झुग्गियां बनाकर दशकों से यहां लोग रहते हैं. स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे पहले यमुना के डूब क्षेत्र में सब्जियां उगा कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ साल से खेती पर पाबंदी लगा दी गई है. ऐसे में अब पुरुष नौकरी करके और महिलाएं पास की कॉलोनियों में घरेलू काम करके परिवार का गुजारा करती हैं. लेकिन, यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से उन्हें सुरक्षा के साथ अपना बसेरा खोने का डर सताने लगा है.

डूब क्षेत्र में लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी खुर्शीद ने कहा कि यमुना का जलस्तर बढ़ा है. हम बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने दे रहे, जिससे कोई अनहोनी न हो. वहीं स्थानीय निवासी मोहम्मद शब्बीर ने बताया कि रात में कुछ लोग पहरा देते हैं. जिससे यदि अचानक पानी का बहाव तेज हो जाए तो परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं व बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा डर है क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता, जबकि पुरुष किसी तरह तैरकर नदी के उस पार जा सकते हैं.

नदी की सफाई से बाढ़ से राहत: यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के बीच राहत की खबर यह है कि यमुना नदी की सरकार की तरफ से हाल ही में सफाई कराई गई थी. शब्बीर समेत अन्य स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई के कारण पानी का बहाव लगातार आगे निकल रहा है और नदी में पानी जमा होने की स्थिति नहीं बन रही है. यदि पहले की तरह पानी रुकता तो अब तक बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती. बहाव अच्छा होने के कारण पानी से दुर्गंध भी नहीं आ रही है.

जलस्तर व बैराज से छोड़ा गया पानी: 18 अगस्त की सुबह 8 बजे हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 58,282 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. वहीं वजीराबाद बैराज से 35,170 क्यूसेक पानी और ओखला बैराज से 68,025 क्यूसेक पानी आगे छोड़ा गया. यानी यमुना में जितना पानी छोड़ा जा रहा है, उससे ज्यादा पानी ओखला बैराज से आगे बह जा रहा है. यही कारण है कि हालात नियंत्रण में हैं और तुरंत बाढ़ का संकट टल रहा है. हालांकि जलस्तर स्तर बढ़ा तो बाढ़ की स्थिति बन सकती है.

खतरे के निशान पर यमुना: यमुना नदी में जलस्तर के चेतावनी का निशान 204.50 मीटर और खतरे का निशान 205.33 मीटर है. रिकॉर्ड के मुताबिक 18 अगस्त की दोपहर तक नदी का जलस्तर 205.24 मीटर दर्ज किया गया. वहीं, ओल्ड रेलवे ब्रिज (ओआरबी) के पास यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए 205.42 मीटर पहुंच गया. शाम 5 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.51 मीटर दर्ज किया गया. यानी यमुना नदी खतरे की सीमा को पार कर चुकी है. इससे हालात बेहद संवेदनशील हैं.

हिमाचल व उत्तराखंड से ज्यादा आ रहा पानी: दिल्ली में यमुना नदी में पीछे से ही पानी पहुंच रहा है. दिल्ली में यमुना नदी हिमालयी राज्य- उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश और फिर हरियाणा होते हुए आती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते सबसे अधिक पानी इन्हीं राज्यों से यमुना नदी में आ रहा है. इन पर्वतीय राज्यों में हुई अतिवृष्टि से हथिनीकुंड बैराज में पानी का प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इससे यमुना का जलस्तर दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

कब और कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र बाढ़ में डूबे थे-

वर्ष 1978 में बाढ़: यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे अलीपुर ब्लॉक, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर व आसपास के क्षेत्र गहरे पानी में डूब गए थे. इस बाढ़ में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही हजारों लोग बेघर हुए थे.

वर्ष 2013 की उत्तर भारत बाढ़: यमुना नदी का जलस्तर 207.75 मीटर से अधिक तक पहुंच गया था. दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद व आसपास के अन्य क्षेत्रों में भारी बाढ़ आई. राजधानी दिल्ली के दर्जनों निचले इलाकों में जलजमाव हुआ था, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ था.

वर्ष 2023 में बाढ़ प्रकोप: तब यमुना नदी ने उच्चतम रिकॉर्ड 208.66 मीटर दर्ज किया था, जैतपुर, आईटीओ, लाल किला, दरियागंज और सीएम आवास के बाहर की सड़क सहित कई प्रतिष्ठित और आवासीय इलाकों में पानी भर गया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी पानी भर गया था.

