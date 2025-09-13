ETV Bharat / state

पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी, चप्पा-चप्पा छान मारा पर मिला कुछ नहीं

धौलपुर की बसई नवाब पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया.

Intensive search of police post
पुलिस चौकी की सघन तलाशी (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 3:15 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 3:38 PM IST

1 Min Read
धौलपुर: पुलिस में शनिवार को हड़कंप मच गया, जब कंट्रोल रूम को बसई नवाब पुलिस चौकी को बम से उड़ने की सूचना मिली. पुलिस हरकत में आई और कई अधिकारी बम निरोधक दस्ते के साथ चौकी पहुंचे. बम निरोधक दस्ते ने चौकी एवं प्रांगण में मौजूद मंदिर की बारीकी से जांच की, लेकिन किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली.

सीओ अनूप कुमार यादव ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि बसई नवाब पुलिस चौकी को बम से उड़ा दिया जाएगा. इसके बाद फोन काट दिया गया. इससे महकमे में हड़कंप मच गया. एडिशनल एसपी मनोज कुमार बम निरोधक दस्ते को साथ लेकर पहुंचे. चौकी के प्रत्येक कक्ष की बारीकी से तलाशी ली. चौकी प्रांगण के मंदिर की तलाशी ली. करीब 2 घंटे पुलिस चौकी के अंदर एवं बाहर समूचे इलाके को बम निरोधक दस्ते ने जांच पड़ताल कर छानबीन की. पुलिस को किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई.

पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी... (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: 'बम रखा गया है और जल्दी फट जाएगा', निजी स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी

सीओ यादव ने बताया कि पुलिस चौकी को बम से उड़ने की अफवाह पूरी तरह से झूठी है. किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर पुलिस के लिए गफलत पैदा की. आरोपी के मोबाइल नंबर को पुलिस ने ट्रेस कर लिया. मोबाइल नंबर की पुलिस सीडीआर निकलवा रही है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम संभावित ठिकानों पर दबिश रही है.

Last Updated : September 13, 2025 at 3:38 PM IST

