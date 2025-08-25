ETV Bharat / state

'डायनामाइट से उड़ा देंगे' नीतीश के खास सांसद को मिली धमकी, RJD के इस नेता पर FIR - JDU MP THREAT

JDU सांसद के आवास को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी गई है. मामले में आरजेडी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पढ़ें

JDU MP threatened
देवेश चंद्र ठाकुर को धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2025 at 10:02 AM IST

सीतामढ़ी: नीतीश कुमार के खास सांसद के आवास को उड़ाने की धमकी दी गई है. इसको लेकर आरजेडी नेता के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. आरजेडी नेता पर आरोप है कि शहर में कैंडल मार्च के दौरान सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और धमकी दी थी. बयान को लेकर सत्ताधारी दल में आक्रोश देखा जा रहा है. सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की सोशल मीडिया पर धमकी मामले में डुमरा थाना में केस दर्ज करायी गयी है.

सीएम नीतीश के खास MP को धमकी: आरजेडी नेता राघवेंद्र कुशवाहा के द्वारा सांसद पर दिए गए बयान को लेकर सुरसंड थाना क्षेत्र के राधाउर निवासी मनीष कुमार राउत ने डुमरा थाने में मामला दर्ज कराया है. इसमें राजद पार्टी के नेता बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह निवासी राघवेंद्र कुशवाहा को आरोपित किया गया है.

JDU MP threatened
RJD नेता पर FIR (ETV Bharat)

RJD नेता पर प्राथमिकी दर्ज: प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि राघवेंद्र कुशवाहा ने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है. वायरल वीडियो में राघवेंद्र कुशवाहा सांसद के डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ा देने की बात कह रहे हैं.

सोशल मीडिया के जरिए धमकी: मनीष कुमार ने अपने आवेदन में कहा है कि 22 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता राघवेन्द्र कुशवाहा द्वारा सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर के सम्बन्ध में आपत्तिजनक, अपशब्द और धमकी भरे शब्द का प्रयोग करते हुए बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जो फेसबुक पर देखा जा सकता है.

"राघवेन्द्र कुशवाहा के इन कुकुकृत्यों से मैं और अन्य जनमानसगण काफी आहत हैं. इनके द्वारा इस प्रकार से धमकी भरे लहजे में सीतामढ़ी जिले की सांसद के विषय में कहा जाना कि देवेश चन्द्र ठाकुर के आवासीय माकन जो सीतामढ़ी डुमरा में अवस्थित है, उसे डायनामाइट से उड़ा देंगे, यह एक कुख्यात अपराधी एवं देशद्रोही का बयान हो सकता है."- मनीष कुमार राउत, शिकायतकर्ता

सांसद करेंगे प्रेस कांफ्रेंस: डुमरा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है. इधर मामले को लेकर पूछे जाने पर सदर डीएसपी 1 राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. इधर धमकी के मामले में मंगलवार को सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर प्रेस वार्ता करेंगे.

"पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी."- राजीव कुमार सिंह, सदर डीएसपी 1

