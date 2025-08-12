जयपुर: राजधानी के जमवारामगढ़ बांध इलाके में ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराने का पहला प्रयास मंगलवार को किया गया, जिसे देखने हजारों लोग जुटे. ज्यादा भीड़ जुटने के कारण पहली बार में सिग्नल बाधित हुए तो ड्रोन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाया और जमीन पर आ गया. भीड़ हटते ही जीपीएस सिग्नल मिलने पर टेक्नोलॉजी डेमो ड्रोन ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी. करीब 400 मीटर ऊंचाई तक ड्रोन उड़ा. इसके बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 30 दिन के अंदर जमवा रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा कर दी जाएगी. क्लाउड सीडिंग के जरिए जमवारामगढ़ बांध को पुनर्जीवित कर जल संकट दूर करना सरकार की प्राथमिकता है.
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में जमवारामगढ़ बांध में ड्रोन से कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया की गई. पहली बार में जीपीएस सिग्नल बाधित होने से ड्रोन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाया, लेकिन भीड़ के जाने के बाद ड्रोन करीब 400 मीटर तक उड़ा. असल में विज्ञान, आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तालमेल से क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा देखने अनुमान से ज्यादा लोग पहुंच गए. भीड़ अधिक होने से नेटवर्क जाम हो गया. इससे जीपीएस सिग्नल लॉस होने से ड्रोन ऑटो लैंडिंग मोड में आ गया व लैंड हो गया. अगली बार भीड़ कम कर मल्टी नेटवर्क जैमर लगाए जाएंगे और कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी. इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम जयपुर में है, जो लगातार कृत्रिम बारिश का परीक्षण कर रही है.
देखने पहुंचे हजारों: कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया देखने हजारों लोग जमवारामगढ़ बांध पहुंच गए.ज्यादा भीड़ से बांध के दोनों तरफ 4 से 5 किमी लंबा जाम लग गया. पहाड़ों पर भी लोग पहुंच गए. सड़क पर जाम से अन्य लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई. कुछ परीक्षार्थी भी जाम में फंस गए. एंबुलेंस समेत कई इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहन अटके रहे. कृषि मंत्री मीणा ने कहा कि क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना, जलसंकट दूर करना और क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बहाल करना है. यह अनुसंधान और विकास आधारित पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें आधुनिक ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग तकनीक और एआई का उपयोग कर वर्षा को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा.
भारत में पहली बार: देश में पहली बार ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग की जा रही है. इसमें 'हाइड्रो ट्रेस' नाम का एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, जो रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर नेटवर्क की मदद से सही समय और सही बादलों को टारगेट करता है. यह 60 दिन चलने वाला पायलट मिशन है.
ऐसे कराते हैं बारिश: मंत्री मीणा ने बताया कि ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग में ड्रोन को बादलों के पास भेजा जाता है, जहां यह सोडियम क्लोराइड या अन्य सुरक्षित सीडिंग एजेंट्स छोड़ता है. इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश होती है. यह मिशन 12 अगस्त से शुरू होकर लगभग 60 दिन चलेगा. शुरुआती प्रभाव हमें तुरंत बारिश के रूप में दिखेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर झील के जलस्तर, भूमिगत जल भंडार और कृषि उत्पादन पर पड़ेगा.
तकनीक पूरी तरह सुरक्षित: कृषि मंत्री ने बताया कि यह तकनीक बिल्कुल सुरक्षित है. इसमें इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स, बहुत कम मात्रा में और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं. यह मानव, पशु और फसलों के लिए हानिकारक नहीं हैं. इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान भी पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा. मीणा ने बताया कि यह जमवारामगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं. अगर यह सफल होता है तो देश और प्रदेश के अन्य सूखा प्रभावित इलाकों में भी इसे लागू कर सकते हैं.
अगली बार यह रहेगी कोशिश: कृत्रिम बारिश करने वाली जेनएक्स एआई कंपनी के कर्मचारी ने कहा कि करीब एक सप्ताह में ड्रोन को ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने की परमिशन मिल जाएगी. भीड़ की वजह से जीपीएस सही तरीके से काम नहीं कर पाया. इस वजह से ड्रोन उड़ने में दिक्कत आई. अगली बार ड्रोन को ज्यादा ऊंचाई तक उड़ाने का प्रयास करेंगे. देश में ड्रोन के जरिए पहली बार कृत्रिम बारिश करवाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रिसीजन बेस्ड तकनीक से कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश है.
यह होंगे प्रमुख फायदे
- सूखा प्रभावित इलाकों में बारिश
- जलसंकट दूर होगा
- कृषि को स्थायी पानी का स्रोत मिलेगा
- किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा
- फसलों की पैदावार बढ़ेगी
- सूखे का असर कम होगा
- भूमिगत जल भी रिचार्ज होगा