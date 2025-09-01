कुरुक्षेत्र: किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में जुटे हैं. हरियाणा के 10 किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आवाहन पर आज हजारों की संख्या में किसान पिपली अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं, जहां से वो कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जाएंगे. किसानों का कहना है कि "हरियाणा के किसानों की कई मांगे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा हल किया जाना है. इन मांगों को लेकर पहले भी वो जिला स्तर पर ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन सरकार का कोई भी सकारात्मक रवैया नजर नहीं आया है."
फिजी वायरस से प्रभावितों को मुआवजा मिले
किसान नेता प्रिंस वैद्यच का कहना है "इस वर्ष फिजी वायरस की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर सरकार को मुआवजा देना चाहिए. साथ में इस वाइरस का कोई परमानेंट इलाज भी ढूंढना चाहिए, उसी के साथ उनकी दूसरी मुख्य मांग खाद के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर है. इसके अलावा कई अन्य मांगें हैं, जिनको लेकर किसान आज कुरुक्षेत्र में जुटे हैं. "
15 सितंबर से शुरू हो धान की सरकारी खरीद
किसान नेता जगदीप औलख ने कहा कि "हरियाणा में सरकार धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करती है, जो काफी देरी से शुरू होती है. इसलिए किसानों की मांग है कि 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो. वहीं उन्होंने कहा कि जो बरसात के कारण बाढ़ के चलते फसल खराब हुई है, उसका भी मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द मिले."
इसे भी पढ़ें : जींद में बारिश से 500 एकड़ फसल खतरे में, खेतों में चार से पांच फुट तक पानी जमा