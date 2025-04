ETV Bharat / state

25 साल से इंटर डिस्कॉम तबादलों का इंतजार, अब मंत्री किरोड़ीलाल से मिलकर संघर्ष समिति ने बताई पीड़ा - INTER DISCOM TRANSFER POLICY

कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से की मुलाकात ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

Published : April 7, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:15 AM IST

जयपुर. राजस्थान की बिजली कंपनियों में काम कर रहे हजारों कर्मचारी इंटर डिस्कॉम तबादलों का इंतजार कर रहे हैं. ये कर्मचारी 25 साल से इंटर डिस्कॉम तबादलों की राह देख रहे हैं. इस संबंध में पूर्ववर्ती सरकारों ने कई आश्वासन भी दिए. लेकिन अभी इन कर्मचारियों का इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है. अब अपनी इस मांग को लेकर कर्मचारियों ने भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से मिलकर अपनी पीड़ा बताई है. मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल ने इन कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि वे इंटर डिस्कॉम तबादला नीति को लेकर नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसके लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया कि इंटर डिस्कॉम तबादलों के लिए कई कर्मचारी 25 साल से राह देख रहे हैं. लेकिन उनका यह इंतजार खत्म नहीं हो रहा है. अब संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को अपनी पीड़ा बताई है. इसे भी पढ़ें: शिक्षकों ने अब 20 अप्रैल का दिया अल्टीमेटम, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं मांगे तो 5 मई को बड़ा आंदोलन विधानसभा में 28 बार उठा है मुद्दा : उन्होंने बताया कि प्रदेश में इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग को लेकर बिजली कार्मिक पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है. विधानसभा में इस मुद्दे को अब तक 28 बार उठाया जा चुका है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. इस दौरान कई सरकारें बदलीं, मुख्यमंत्री बदले, ऊर्जा मंत्री बदले, लेकिन बिजली कार्मिकों के तबादलों की नीति नहीं बन सकी. क्यों नहीं मिल रहा गृह जिले में सेवा का मौका : अपनी इस मांग को लेकर सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे कर्मचारियों का दर्द अब छलकने लगा है. इन कर्मचारियों का कहना है कि जब अन्य महकमों में तबादले हो सकते हैं तो बिजली कर्मचारियों के साथ दोहरा बर्ताव क्यों हो रहा है. बिजली कर्मचारियों को भी अपने गृह जिले में सेवा देने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि इंटर डिस्कॉम तबादला नीति की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन भी करेंगे. परिवार से दूर, अवसाद में कर्मचारी : प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा का कहना है कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी के अभाव में हजारों बिजली कार्मिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. वर्षों से अपने परिवार से दूर रहकर काम करने को मजबूर इन कर्मचारियों को ना तो शासन से सहानुभूति मिल रही है और ना ही उचित नीति. उनका यह भी कहना है कि अवसाद और कठिन परिस्थितियों में काम के चलते बिजली कर्मचारी हादसों का शिकार भी हो रहे हैं. सर्दी, गर्मी, बारिश और तूफान में बिना रुके काम करने वाले बिजली कर्मचारी लंबे समय से अपने अधिकार से वंचित हैं.

Last Updated : April 7, 2025 at 10:15 AM IST