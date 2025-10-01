किनसरिया का कैवाय माता मंदिर, जहां 1150 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु
परबतसर क्षेत्र में एक हजार से अधिक वर्ष पुराने मंदिर में रोपवे निर्माण की मंजूरी मिली है. एक साल में रोपवे बनने के आसार हैं.
Published : October 1, 2025 at 9:44 AM IST
कुचामन सिटी: जिले के परबतसर क्षेत्र के किनसरिया गांव में 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर प्राचीन कैवाय माता मंदिर आस्था का प्रतीक है. बड़ी संख्या में भक्त 1150 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करने आते हैं. इस मंदिर में कैवाय माता और चामुंडा माता की मूर्तियां है. मान्यता है कि माता ने इस धरा पर प्रकट होकर क्षेत्र की रक्षा का संकल्प लिया था, तभी से यह धाम श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक बना है.
पुजारी भीकम दास शर्मा ने बताया कि मंडप की बाहरी दीवार पर विक्रम संवत 1056 (999 ई.) का शिलालेख है. इसके अनुसार, दहिया वंश के शासक चच्चदेव दहिया ने इसका निर्माण कराया था, जो सांभर के चौहान राजा दुर्लभराज का सामंत थे. इस भव्य मंदिर का निर्माण 21 अप्रैल 999 ईस्वी, अक्षय तृतीया को पूर्ण हुआ था. गिरधारी महाराज ने बताया कि इस स्थान पर चौहान वंश के शासकों ने यहां कैवाय माता की प्रतिमा स्थापित की थी. सन 999 में यहां भव्य मंदिर बनाया था. 1712 ई. में जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह ने यहां मां भवानी की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई. यह कैवाय माता के वाम पाश्र्व में स्थित है. माता के मंदिर में बुजुर्ग श्रृद्धालुओं को पहुंचाने के विशेष इंतजाम हैं. जल्द ही यहां रोपवे का निर्माण कराया जाएगा. इससे भक्तों को मंदिर तक आने जाने में परेशानी नहीं होगी.
दो भैरव मूर्तियां: सभागृह के प्रवेश द्वार पर काला-गोरा के नाम से प्रसिद्ध दो भैरव मूर्तियां हैं. मंदिर के चारों ओर हजारों बीघा का जंगल "माताजी का ओरण" कहलाता है. नवरात्र में यह धाम भक्ति और उत्साह का संगम बन जाता है. दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं. सुबह से पहाड़ी पर माता के जयकारे गूंजते हैं. पुजारी गिरधारी महाराज ने बताया कि भक्तों के जत्थे माताजी के दरबार तक चढ़ाई पार कर आते हैं. यहां राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहां दर्शन को आते हैं. श्रद्धालु विनोद गौड़ ने कहा कि मंदिर एक हजार से अधिक साल पुराना है. बुजुर्गों के लिए यहां एक दो पालकी की व्यवस्था है, लेकिन महंगी होने के कारण हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता.