ETV Bharat / state

किनसरिया का कैवाय माता मंदिर, जहां 1150 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु

परबतसर क्षेत्र में एक हजार से अधिक वर्ष पुराने मंदिर में रोपवे निर्माण की मंजूरी मिली है. एक साल में रोपवे बनने के आसार हैं.

कैवाय माता मंदिर
कैवाय माता मंदिर (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: जिले के परबतसर क्षेत्र के किनसरिया गांव में 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर प्राचीन कैवाय माता मंदिर आस्था का प्रतीक है. बड़ी संख्या में भक्त 1150 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करने आते हैं. इस मंदिर में कैवाय माता और चामुंडा माता की मूर्तियां है. मान्यता है कि माता ने इस धरा पर प्रकट होकर क्षेत्र की रक्षा का संकल्प लिया था, तभी से यह धाम श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक बना है.

पुजारी भीकम दास शर्मा ने बताया कि मंडप की बाहरी दीवार पर विक्रम संवत 1056 (999 ई.) का शिलालेख है. इसके अनुसार, दहिया वंश के शासक चच्चदेव दहिया ने इसका निर्माण कराया था, जो सांभर के चौहान राजा दुर्लभराज का सामंत थे. इस भव्य मंदिर का निर्माण 21 अप्रैल 999 ईस्वी, अक्षय तृतीया को पूर्ण हुआ था. गिरधारी महाराज ने बताया कि इस स्थान पर चौहान वंश के शासकों ने यहां कैवाय माता की प्रतिमा स्थापित की थी. सन 999 में यहां भव्य मंदिर बनाया था. 1712 ई. में जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह ने यहां मां भवानी की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई. यह कैवाय माता के वाम पाश्र्व में स्थित है. माता के मंदिर में बुजुर्ग श्रृद्धालुओं को पहुंचाने के विशेष इंतजाम हैं. जल्द ही यहां रोपवे का निर्माण कराया जाएगा. इससे भक्तों को मंदिर तक आने जाने में परेशानी नहीं होगी.

मंदिर के इतिहास की जानकारी देते हुए... (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें: नवरात्र में आस्था और संस्कृति का केंद्र बन जाता है बूंदी का बिजासन माता मंदिर

दो भैरव मूर्तियां: सभागृह के प्रवेश द्वार पर काला-गोरा के नाम से प्रसिद्ध दो भैरव मूर्तियां हैं. मंदिर के चारों ओर हजारों बीघा का जंगल "माताजी का ओरण" कहलाता है. नवरात्र में यह धाम भक्ति और उत्साह का संगम बन जाता है. दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं. सुबह से पहाड़ी पर माता के जयकारे गूंजते हैं. पुजारी गिरधारी महाराज ने बताया कि भक्तों के जत्थे माताजी के दरबार तक चढ़ाई पार कर आते हैं. यहां राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु यहां दर्शन को आते हैं. श्रद्धालु विनोद गौड़ ने कहा कि मंदिर एक हजार से अधिक साल पुराना है. बुजुर्गों के लिए यहां एक दो पालकी की व्यवस्था है, लेकिन महंगी होने के कारण हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता.

For All Latest Updates

TAGGED:

KAIVAYA MATA TEMPLE ON 3000 FEETDEVOTEES CLIMB 1150 STAIRSDEVOTEES COME FROM MANY STATESNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.