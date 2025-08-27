ETV Bharat / state

नूंह में बारिश से हजारों एकड़ फसल बर्बाद, सरकार से मुआवजे की मांग - CROPS DESTROYED IN NUH DUE TO RAIN

नूंह जिले में लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हो गई हैं.

crops destroyed in Nuh due to rain
नूंह में बारिश से तबाही (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 7:09 PM IST

नूंहः इस बार के मानसून ने पहाड़ों पर कहर बरपाया है तो मैदानी इलाकों में भी राहत नहीं है. भारी बारिश से नूंह जिले के हजारों एकड़ में लगी फसलें तबाह हो गई है. पीड़ित किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. मोहल्लों में जलभराव के कारण डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है. इसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है.

धान, ज्वार, बाजरा, प्याज सहित कई फसलें तबाहः नूंह जिले में धान, ज्वार, बाजरा, प्याज सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई है. गांवों के खेतों में पानी भरने के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. जलभराव के कारण किसानों के सामने आर्थिक परेशानी आ गई हैं. जिले के सैकड़ों गावों में पानी लबालब भरा हुआ है. तेज बारिश में फसलें जलमग्न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

नूंह में बारिश से फसलों को नुकसान (Etv Bharat)

विधानसभा में उठ चुका है मामलाः कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने भी हाल ही में चल रहे विधानसभा सत्र में जलभराव की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया था. वे सदन में सरकार से गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए. किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए. किसान शहीद अहमद ने कहा कि 'खेतों में पानी निकासी के उचित इंतजाम किए जाएं'

तीन-तीन फुट पानी भरा हुआ है खेतों मेंः किसान शेर मोहम्मद ने कहा कि 'नूंह जिले में खेतों में तीन-तीन फुट पानी भरा हुआ है. इलाके के किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं. बाद में फसल खराब हो जाती है, उससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.' किसान जमशेद ने बताया कि 'बीते साल भी हजारों एकड़ फसल खराब हुई थी, लेकिन सरकार ने मुआवजा तक नहीं दिया. काफी शिकायत की पर कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया जिससे साफ जाहिर है कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है.'

जिले में डेंगू के 15 मामलेः बारिश के मौसम में डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है. जिले में मलेरिया का एक केस और डेंगू के कुल 15 केस सामने आ चुके हैं. राहत की बात यह है कि अब तक मलेरिया और डेंगू से जिले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है. सिविल सर्जन डॉ. सर्वजीत थापर ने बताया कि मलेरिया और डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए आशा, एएनएम, जीएनएम के अलावा डॉक्टरों की टीम गांवों में लगातार स्लाइड तैयार कर रहे हैं. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है.

जिले में डेंगू के 15 मामले (Etv Bharat)

