ETV Bharat / state

जोधपुर में मानसून ने तोड़े रिकॉर्ड, 73% अधिक बारिश, मानसून की विदाई शुरू

मारवाड़ में इस बार औसत से कहीं अधिक बारिश हुई है. जोधपुर में 73% अधिक पानी बरसा. अब मानसून लौट रहा है और तापमान बढ़ेगा.

Jodhpur rain
आसामन में छाए घने बादल (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 2:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: मारवाड़ में इस साल मानसून ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जून से 15 सितंबर तक औसत से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है. जोधपुर में सामान्यतः मानसून के दौरान 330.8 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार 13 सितंबर तक ही यह आंकड़ा 485.10 मिमी तक पहुंच गया, जो औसत से 73 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह मारवाड़ के अन्य जिलों में भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से कहीं ऊपर है.

मानसून की रवानगी: जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सितंबर की शुरुआत में ही अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अब मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है. पश्चिमी राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर सहित कई हिस्सों से मानसून के हटने के संकेत मिल रहे हैं. अगले दो-तीन दिनों में गुजरात, पंजाब और राजस्थान के कुछ और क्षेत्रों से मानसून की सक्रियता खत्म हो जाएगी. मौसम विभाग ने बताया कि तापमान तीसरे सप्ताह से बढ़ेगा और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- IMD ने बताया फिर कब शुरू होगी बारिश, राजस्थान में सामान्य से 72% ज्यादा वर्षा

पश्चिम राजस्थान में ज्यादा बारिश: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशभर में इस मानसून में सामान्य से 69 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. पूर्वी राजस्थान के 23 जिलों में 66 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में यह बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है. विशेष रूप से जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर में बारिश का आंकड़ा औसत से कहीं ऊपर रहा.

बरसाती नदियों में उफान: बारिश की वजह से नाग पहाड़ से निकलने वाली लूणी नदी पूरे वेग से बह रही है. इसी तरह जालोर में लूणी की सहायक सूकड़ी नदी भी उफान पर है. भारी बारिश के कारण बालोतरा में छह लोगों के बहने और जालोर में चार युवाओं के डूबने की घटनाएं सामने आई हैं. प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदियों से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी है. इस भारी बारिश ने क्षेत्र की फसलों और जल स्रोतों को भरपूर लाभ पहुंचाया है. हालांकि, मानसून की रवानगी के साथ अब तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन ने बरसाती नदियों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है.

इसे भी पढ़ें- भीलवाड़ा: जिले में अत्यधिक बारिश से दलहनी फसलें हुई खराब, किसान मायूस

मारवाड़ में एक जून से लेकर 15 सितंबर तक बरसात के आंकड़े

जिलाऔसत बारिश (मिमी)वास्तविक बारिश (मिमी)प्रतिशत अधिक बारिश
जोधपुर280.30485.1073 प्रतिशत
बाड़मेर260.90384.7047 प्रतिशत
पाली471.60823.2075 प्रतिशत
जालोर400.20765.3091 प्रतिशत
नागौर354.30724.00104 प्रतिशत
जैसलमेर169.70222.2031 प्रतिशत
सिरोही834.701072.0028 प्रतिशत

(स्त्रोत: भारतीय मौसम विभाग)

इसे भी पढ़ें- प्रदेश में विदाई की ओर मानसून, चढ़ने लगा पारा, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

इसे भी पढ़ें- बारिश की तबाही : पटरी पर नहीं आ पाए गांव, संपर्क टूटा, आशियाने हुए बर्बाद

For All Latest Updates

TAGGED:

MARWAR MONSOONRAIN IN RAJASTHANRAJASTHAN WEATHERजोधपुर में बारिश के आंकड़ेJODHPUR RAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.