इस बार कोटा दशहरा मेले में बनेगा रिकॉर्ड, दिखेगा रावण दहन का सबसे भव्य और आधुनिक रूप

रावण का चेहरा फाइबर से बनाया जा रहा है. ( ETV Bharat kota )

विश्व रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता कोटा: तेजेंद्र चौहान, जो हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा के निवासी हैं, इस विशाल रावण को तैयार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह अब तक का सबसे ऊंचा रावण होगा, जिसकी ऊंचाई 215 फीट होगी. कोटा में इससे पहले सबसे ऊंचा रावण 105 फीट का बना था, वह भी कागज और बांस से, लेकिन इस बार मजबूत स्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रावण तैयार किया जा रहा है.

अब रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के चेहरे फाइबर से तैयार किए गए हैं. मुकुट पर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं. पूरे ढांचे को टिकाऊ बनाने के लिए लोहे की रेलिंग का बेस तैयार किया गया है और इसे क्रेन की मदद से सीधा खड़ा किया जाएगा. पहली बार रावण के शरीर को मखमली कपड़े यानी वेलवेट से सजाया जा रहा है, जिससे उसकी चमक और आकर्षण में चार चांद लग रहे हैं.

कोटा में वर्षों से रावण दहन का आयोजन होता आया है. पहले रावण बनाने में रंगीन कागज, बांस, बल्लियों, साड़ियों, रद्दी, सुतली, रस्सी और मैदा की लुगदी का इस्तेमाल किया जाता था. उसकी आकृति बनाने के लिए बांस की लकड़ियों का ढांचा तैयार कर उस पर कागज और रंग चिपकाए जाते थे. रावण को मजबूती देने के लिए सुतली और रस्सियों से बांधा जाता था और मैदा की लुगदी से जोड़कर उसे आकार दिया जाता था. उसके बाद वाटरप्रूफ कागज और रंगों से सजावट की जाती थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है.

कोटा: राजस्थान के कोटा में हर साल मनाया जाने वाला दशहरा मेला इस बार और भी भव्य एवं आकर्षक बनने जा रहा है. नगर निगम द्वारा आयोजित हो रहे 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में रावण दहन का आयोजन कुछ ऐसा होगा जो देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाएगा. इसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई हैं. इस बार जो रावण बनाया जा रहा है, वह अब तक के सभी रावणों से अलग और विशेष होगा. खास बात यह है कि पहली बार रावण का चेहरा फाइबर से बनाया जा रहा है, जिस पर एलईडी लाइट लगाई जाएगी, जो रात के समय इसकी चमक और भव्यता को और बढ़ा देगी.

तेजेंद्र चौहान ने कहा कि वे पहली बार 20 रिमोट कंट्रोल पॉइंट वाले रावण का दहन करेंगे. पहले वे 10 पॉइंट वाले रावण ही बनाते थे. इसके अलावा, वे पहली बार दशानन यानी 10 सिर वाला रावण तैयार कर रहे हैं. प्रत्येक सिर का आकार बेहद भव्य रखा गया है. इसके निर्माण में 1500 से ज्यादा 24 फीट ऊंचे बांस, 2 क्विंटल सुतली, और 4000 मीटर वेलवेट कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है.

रावण निर्माण में ये सामाग्री इस्तेमाल होगी (ETV Bharat GFX)

रावण के मुकुट की ऊंचाई 55 फीट, चेहरा 25 फीट, धड़ 90 फीट, गर्दन 5 फीट, पर 40 फीट, तलवार 50 फीट, जूते 40 फीट तक बनाए जा रहे हैं. वहीं, कुंभकरण और मेघनाथ के चेहरे 10 फीट के होंगे. इस विशाल रावण का वजन 20 क्विंटल से अधिक होगा. सिर्फ चेहरा ही 3 क्विंटल वजनी है, जबकि कुंभकरण और मेघनाथ के चेहरे 1 क्विंटल के हैं.

रावण के तलवार को तैयार करते हुए. (ETV Bharat kota)

आधुनिक तकनीक से बनेगा रावण: इस बार रावण को कागज से नहीं, बल्कि मखमली कपड़े से सजाया गया है. तेजेंद्र चौहान ने बताया कि इससे रावण दिखने में आकर्षक और मजबूत रहेगा और कागज फटने की समस्या भी नहीं होगी. इसकी पोशाक में लाल, हरा, गोल्डन, मेहरून, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, पीला जैसे रंगों का उपयोग किया गया है. चमकीले सुनहरे रंग की नक्काशी से रावण को भव्य रूप दिया जा रहा है.

फाइबर से बनाया गया है चेहरा (ETV Bharat Kota)

रावण दहन को और रोमांचक बनाने के लिए उसके अंदर 20 पॉइंट पर रिमोट कंट्रोल से क्रैकर्स लगाए जाएंगे. ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग कर अलग-अलग हिस्सों में आग लगाई जाएगी, जिससे जलने का समय 10 मिनट तक बढ़ाया जाएगा. इसके लिए पहले से तैयारी कर ली गई है और अलग-अलग हिस्सों में आग लगाने का तरीका सेट किया गया है.

पुतले बनाने में जुटी तेजेंद्र चौहान की टीम (ETV Bharat Kota)

जनता की रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी: मेले के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि इस बार आमजन की भी रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी होगी. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अनुसार, रावण देखने के लिए लोग पहले ही बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं, इसलिए आधे घंटे पहले आतिशबाजी शुरू कर दी जाएगी और दहन के बाद भी मनोरंजन का कार्यक्रम चलेगा. उन्होंने कहा कि अनुमान है कि इस बार झूले, दुकानदार और व्यापार में भी नया रिकॉर्ड बनेगा. तुलना की जाए तो कुल्लू और मैसूर जैसे बड़े मेलों में भी इतनी भीड़ और दुकानें नहीं आतीं.

लोहे के फ्रेम से बनाया गया है रावण (ETV Bharat Kota)

निर्माण की नई तकनीक और सुरक्षा: रावण को खड़ा करने के लिए लोहे के रेलिंग बेस पर उसे तैयार किया गया है. इसके लिए 9.5 क्विंटल लोहा इस्तेमाल हुआ है. पहले जहां रावण को खड़ा करने के लिए पेड़ा बनाना पड़ता था, जिसमें कई मजदूर और 24 घंटे से अधिक समय लगता था, इस बार क्रेन और बैकहो लोडर से सीधा खड़ा कर दिया जाएगा. इसमें मजदूरों की जरूरत तो होगी, लेकिन पेड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इस आधुनिक तकनीक से समय और श्रम की बचत होगी. पहले जहां डेढ़ महीने में रावण का निर्माण पूरा होता था, वहीं इस बार निर्माण 4 महीने पहले शुरू हो चुका है. अभी तक 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है और 15 दिनों में अंतिम चरण समाप्त हो जाएगा.

पुतलों के जूते (ETV Bharat Kota)

कोटा का यह दशहरा मेला अब तक का सबसे बड़ा और अनूठा आयोजन बनने जा रहा है. फाइबर से बने चेहरे, एलईडी लाइट, मखमली कपड़े की पोशाक, 20 रिमोट कंट्रोल से दहन, और 215 फीट ऊंचे रावण की वजह से यह मेला न केवल देखने में भव्य होगा बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाएगा. मेले में लाखों लोग जुटेंगे और इसे एक नया इतिहास बनाने वाला आयोजन कहा जाएगा.

रावण के पुतले में वेलवेट इस्तेमाल किया जा रहा है. (ETV Bharat kota)

