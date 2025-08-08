रांची: इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह पर्व अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है. इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे दिनभर राखी बांधने के लिए शुभ समय उपलब्ध रहेगा. भद्रा रहित रक्षाबंधन का पर्व अत्यधिक फलदायी माना जाता है.

करीब 40 वर्षों के बाद रक्षाबंधन का दिन भद्रा से मुक्त रहेगा. शनिवार होने के बावजूद रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, बुधादित्य योग इसे खास बना रहा है. 9 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाने वाले राखी के त्योहार को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है. ऐसे में सभी के मन में यह आ रहा है कि शुभ मुहूर्त का वक्त क्या है?

ज्योतिषी मृत्युंजय कुमार पांडे का बयान (Etv bharat)

रांची के हरमू शिव मंदिर के पंडित मृत्युंजय कुमार पांडेय वाराणसी पंचांग का हवाला देते हुए कहते हैं कि पूर्णिमा शनिवार को 1 बजकर 23 मिनट तक है और भद्रा इस दिन नहीं पड़ रहा है इस वजह से, सुबह से दोपहर एक बजे तक रक्षाबंधन कार्य संपन्न करने का उपयुक्त समय है. उन्होंने कहा कि चूंकि पूर्णिमा शुक्रवार दोपहर 1 बजकर 41 मिनट से शुरू हो रही है जो शनिवार दोपहर 1 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. भद्रा आज रात में ही खत्म हो रहा है. इस वजह से इस बार का रक्षाबंधन खास माना जा रहा है.

मिथिला पंचांग के अनुसार इस समय बांधें राखी

आमतौर पर झारखंड में रहने वाले लोग वाराणसी या मिथिला पंचांग का अनुसरण करते हैं. रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर दोनों पंचांग ने लगभग एक ही समय उपयुक्त माना है. मिथिला पंचांग के अनुसार, रक्षाबंधन 9 अगस्त, 2025 को मनाया जाएगा. पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगी.

मिथिला पंचांग में राखी का मुहूर्त देखते पंडित (Etv bharat)

उदया तिथि के अनुसार, 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा. इसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक माना गया है, जो राखी बांधने का शुभ समय है. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:30 बजे तक है. जिसे विशेष शुभ मुहूर्त माना जा रहा है.

भादवा यानी भद्राकाल इस बार राखी के अवसर पर नहीं है, जो इस बार बहुत ही अच्छा है. भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से 9 अगस्त की सुबह 1:52 बजे तक भद्राकाल रहेगा, जिस वजह से 9 अगस्त को भद्रा का साया नहीं रहेगा: निर्भय कुमार झा, पंडित

मिथिला पंचांग (Etv bharat)

:

रक्षाबंधन के त्योहार पर छाया आधुनिकता रंग, रांची के बाजार में ट्रेंडिंग राखियों की बढ़ी डिमांड

रांची के डोरंडा प्रधान डाकघर में था लिंक फेल! बहनों को हुई राखी भेजने में मुश्किल