ऐसे होती है क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, GIS के वैज्ञानिक ने खोला राज - CRITICAL MINERALS MINING JABALPUR

यूक्रेन और रूस के युद्ध में अमेरिका जिन क्रिटिकल मिनरल को पाने के समझौते करना चाह रहा है आखिर वे क्रिटिकल मिनरल कैसे खोजे जाते हैं. ये कब तय किया जाता है कि इस जगह से क्रिटिकल मिनरल या सोना या कोई दूसरी बहुमूल्य धातु निकाला जा सकता है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर जनरल दिनेश जी गणवीर ने इस प्रक्रिया की दी वैज्ञानिक जानकारी.

Geologists Seminar in Jabalpur
सोना-चांदी से ज्यादा अहम क्रिटिकल मिनरल (ETV Bharat)
जबलपुर: इन दिनों एक चर्चा बहुत गर्म है कि जबलपुर के पास में सोना मिला है. सोना एक बेहद महत्वपूर्ण धातु है. पूरी दुनिया इसको पाना चाहती है. सोने की लगातार बढ़ती मांग की वजह से ये महंगा हो रहा है. भारत सरकार भी लगातार सोने की खोज जारी रखे हुए हैं. सोने के अलावा भारत में 30 दूसरी धातुएं भी हैं, जिन्हें हम क्रिटिकल मिनरल के रूप में जानते हैं.

ये धातु सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन धातुओं की भारत को बहुत जरूरत है. फिलहाल भारत के पास यह कम मात्रा में है, इसलिए इन्हें विदेश से आयातित किया जाता है. ये सभी धातु हमारे आर्थिक और सामरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है. इनका इस्तेमाल सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है. कुल मिलाकर उनके बिना हमारा विकास संभव नहीं है.

दिनेश वी गणवीर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ETV Bharat)

किसी देश के लिए क्रिटिकल मिनरल कितने महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले युद्ध में अमेरिका की यूक्रेन के साथ खनिज संधि को देखकर लगाया जा सकता है. दरअसल अमेरिका यूक्रेन से क्रिटिकल मिनरल लेना चाहता है जो अमेरिका के पास नहीं है या ना के बराबर है. अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्रिटिकल मिनरल और महंगी धातुएं कैसे खोजी जाती हैं.

Geological Survey of India JABALPUR
सेमिनार में भू-वैज्ञानिकों ने क्रिटिकल मिनरल्स की जानकारियां साझा की (ETV Bharat)

जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल रीजन के हेड दिनेश वी गणवीर ने बताया "शुरुआत में जियोलॉजिकल मैप के जरिए हम लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया चिह्नित करते हैं. सबसे पहले इसमें सरफेस के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं. इससे इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि यहां किस तत्व के होने की संभावना है."

100 वर्ग किलोमीटर से होती है शुरुआत

इसके बाद इस 100 वर्ग किलोमीटर में कई जगहों पर ड्रिलिंग की जाती है. यह ड्रिलिंग 60 मीटर से लेकर 100 मीटर तक होती है. इसमें मिट्टी के जो सैंपल आते हैं उनका पीपीएम चेक किया जाता है. इससे यह तय होता है कि किस जगह की मिट्टी में किस मात्रा में कौन सा मिनरल है. यह खोज की प्रक्रिया का g4 है.

जियोलॉजिकल मैप ने पता चलता है किस स्थान पर खनिज के ज्यादा होने की है संभावना

इसके बाद g3 लेवल की प्रक्रिया शुरू होती है. 100 वर्ग किलोमीटर में से एक बहुत छोटा इलाका खोजा जाता है जहां पर किसी तत्व के पाए जाने की ज्यादा पुष्टि होती है. g4 लेवल की ड्रिलिंग में जमीन के सरफेस के साथ जमीन के भीतर का एक जियोलॉजिकल मैप बन जाता है. इससे यह पता लगता है कि कोई तत्व किस स्थान पर ऊंचाई पर मिल रहा है और कहां गहराई पर मिल रहा है. इससे जमीन के भीतर के नक्शे बनाने में मदद मिलती है. इन्हीं नक्शों से यह भी पता लग जाता है कि किस स्थान पर खनिज के ज्यादा होने की संभावना है.

g3 और g4 प्रोसेस के बाद नापनी पड़ती है थ्रेसहोल्ड वैल्यू

g3 और g4 की इन्वेस्टिगेशन में जमीन के भीतर किस क्षेत्र में और किस गहराई पर कितना खनिज है इसकी पुष्टि हो जाती है. इसके बाद यह जांच अगले स्तर पर जाती है जिसमें यह जांचा जाता है कि खुदाई करने के बाद जो तत्व जिस रूप में मिल रहा है उसकी थ्रेसहोल्ड वैल्यू किया है.

सरल शब्दों में कहें तो यह तय किया जाता है कि इतनी गहराई तक खुदाई करने में तत्व जिस मात्रा में मिलेगा वह आर्थिक रूप से सही है या नहीं. इसका मतलब यह भी है कि यदि उस क्षेत्र में कोई तत्व मिल भी गया लेकिन इसकी खुदाई आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है तो उसे तत्व के मिलने का कोई मतलब नहीं होता.

100 वर्ग किलोमीटर से कुछ हेक्टेयर तक का सफर

इसके बाद खनिज की खोज में लगे भूवैज्ञानिक जब यह तय कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में थेसहोल्ड लेवल से ज्यादा का खनिज है. तब 100 वर्ग किलोमीटर से शुरू हुई खोज कुछ हेक्टेयर तक पहुंचती है. इसके बाद यहां पर इससे भी ज्यादा गहरे गड्ढे किए जाते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि किस गहराई पर कितना खनिज है.

तब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथ्यों के साथ यह तय करता है कि यहां खनिज है और जिसे खोदा जा सकता है. इसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट तैयार होता है और ज्यादातर मामलों में सरकार खनिज की उपलब्धता के अनुमान के आधार पर उस स्थान को लीज पर दे देती है.

कटनी में जमीन से 200 मीटर नीचे मिला सोना

सरकार को खनिज उत्पादन पर रॉयल्टी मिलती है. जैसे कटनी में जब सोने की खोज शुरू की गई थी तो एक बहुत बड़े इलाके में कई जगह पर गड्ढे किए गए और अंत में 6 हेक्टेयर क्षेत्र में सोने की भरपूर मात्रा होने की पुष्टि की गई. इस स्थान पर भी सोना लगभग जमीन से 600 फीट गहराई में मिला है. इसे निकालना भी बहुत महंगा और जटिल काम है.

मध्य प्रदेश में 26 क्रिटिकल मिनरल की खदाने

हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर का कहना है कि इसी तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में 26 स्थान पर क्रिटिकल मिनरल की खोज की है. ये खोजें इतनी सटीक हैं कि इन सभी स्थानों पर खनन का कार्य भी शुरू हो गया है.

भारत में इन 30 अयस्कों को क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में रखा गया है

एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम आदि.

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि जबलपुर में भी इसी संभावना के आधार पर g4 लेवल की खोज चल रही है. जिसके आधार पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता. हालांकि मध्य प्रदेश में दूसरे कई और खनिज तत्वों के होने की संभावना है, जिसकी खोज लगातार जारी है.

