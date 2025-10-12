ETV Bharat / state

धनतेरस 2025 : सोना-चांदी नहीं तो जरूरत के सामान ही सही, हर घर में लाएं समृद्धि के प्रतीक

व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे लोग छोटे आइटम ही क्यों न खरीदें, पर बाजार में पर्चेसिंग बनी रहेगी.

Markets decorated for Dhanteras shopping
धनतेरस की खरीदारी को सजते बाजार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read
जयपुर: इस बार की धनतेरस केवल सोने-चांदी की खरीद तक सीमित नहीं रहेगी. सोने-चांदी के बढ़ते दामों के बीच इस बार आम व्यक्ति की जेब पर बोझ बढ़ा है. ऐसे में उनकी जेब धनतेरस पर सोने-चांदी से निर्मित वस्तुओं को खरीदने की गवाही नहीं दे रही. आइए जानते हैं कि यदि सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो किन वस्तुओं को समृद्धि के प्रतीक के रूप में धनतेरस पर खरीद कर घर लाया जा सकता है.

शास्त्रों के अनुसार, धनतेरस को कुबेर और धन्वंतरि की पूजा की जाती है. एक धन और समृद्धि के देवता तो दूसरे आरोग्य और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं. यही कारण है कि आधुनिक समय में धनतेरस को श्रेष्ठ दिवस माना गया है, जब शरीर और संपदा दोनों की रक्षा की कामना की जाती है. हालांकि, मान्यताओं के बाजार में धनतेरस पर जहां पहले लोग सोना-चांदी खरीदने को ही शुभ मानते थे. अब बाजार का रुख धीरे-धीरे बदल रहा है. सोने-चांदी के बढ़ते दामों के बीच इस बार आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ बढ़ा है.

डॉ. मनोज गुप्ता, ज्योतिषाचार्य (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:सोने-चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, चार दिन में 9800 रुपए महंगी हुई चांदी

ज्योतिषाचार्य डॉ. मनोज गुप्ता ने बताया कि मान्यता ये नहीं कहती कि केवल बहुमूल्य धातु ही खरीदी जाए. धनतेरस पर समृद्धि के प्रतीक के रूप में कोई भी आवश्यक वस्तु खरीदी जा सकती है. चाहे वो खाद्यान्न, बर्तन, शुभ चित्र, श्री यंत्र या गणपति-लक्ष्मी के प्रतीक ही क्यों न हों.

झाड़ू और नमक शुभता के सरल प्रतीक: उन्होंने बताया कि यूं तो झाड़ू खरीदने का कोई धार्मिक महत्व नहीं बताया गया है, लेकिन स्वच्छता को दीपावली का अभिन्न हिस्सा माना गया है. यही कारण है कि आज झाड़ू सकारात्मकता और शुद्धता का प्रतीक बन चुकी है. महंगाई के दौर में यदि कोई व्यक्ति सोना-चांदी नहीं खरीद सकता तो कम से कम झाड़ू या नमक तो खरीद ही सकता है. ये प्रतीक है कि समाज का हर वर्ग इस शुभ अवसर का हिस्सा बने. ज्योतिषाचार्य के अनुसार धनतेरस का सार ये नहीं कि कौन कितना महंगा सामान खरीदता है, बल्कि ये कि हर व्यक्ति नई शुरुआत, स्वच्छता और सुख-समृद्धि की भावना के साथ त्योहार मनाए. यही सोच है जिसने धनतेरस को हर वर्ग का उत्सव बनाया है.

मार्केट में रौनक, व्यापार में उम्मीद: बहरहाल, धनतेरस का सीजन केवल पूजा का नहीं, बल्कि बाजार की रौनक बढ़ाने वाला मौसम भी है. व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे लोग छोटे आइटम ही क्यों न खरीदें, पर बाजार में पर्चेसिंग बनी रहेगी. जब हर व्यक्ति अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ खरीदेगा, तभी दीपावली की रौनक हर घर में पहुंचेगी.

