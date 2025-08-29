ETV Bharat / state

हिमाचल में बोरवेल के लिए इस श्रेणी के लोगों को परमिशन की नहीं जरूरत, लेकिन पहले करना होगा ये काम - BOREWELL PERMISSION HIMACHAL

हिमाचल में 6 श्रेणियों के तहत आने वाले लोगों को बोरवेल के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी. जाने पूरी खबर

बोरवेल के लिए इस श्रेणी के लोगों को परमिशन की नहीं जरूरत
बोरवेल के लिए इस श्रेणी के लोगों को परमिशन की नहीं जरूरत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 2:13 PM IST

मंडी: यदि आप हिमाचल प्रदेश में बोरवेल लगाकर पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए अब 6 श्रेणियों के तहत आने वाले लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें जल शक्ति विभाग के शिमला स्थित ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. यदि आपने पहले से भी बिना परमिशन के बोरवेल लगवा रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आप अभी करवा सकते हैं.

जल शक्ति मंडल सुंदरनगर के अधिशाषी अभियंता ई. रजत गर्ग ने बताया कि 'ग्राउंड वाटर एक्ट के तहत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में एक नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसके तहत घरेलू उपयोग, ग्रामीण पेयजल योजना, कृषि, सेना औरसेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एस्टेब्लिशमेंट और रोजाना 10 हजार लीटर से कम पानी का इस्तेमाल करने वाले माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इन वर्गों को ग्राउंड वाटर अथॉरिटी शिमला के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है, ताकि हमारे पास बोरवेल की सही जानकारी उपलब्ध हो सके, क्योंकि इसी आधार पर भविष्य की योजनाओं पर कार्य किया जाता है. लोगों से अपील है कि वो अपनना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें.'

ई. रजत गर्ग,अधिशाषी अभियंता (ETV Bharat)

बोरवेल कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

रजत गर्ग ने बताया कि 'बोरवेल लगाने वाली कंपनियों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि देखने में आया है कि बहुत से लोग अवैज्ञानिक ढंग से बोरवेल करवा रहे हैं, जिन लोगों को इसका अनुभव नहीं है, उनके माध्यम से बोरवेल लगवाए जा रहे हैं, जोकि भविष्य के लिए एक चिंताजनक बात हो सकती है. इसलिए जो भी व्यक्ति बोरवेल लगवाना चाहते हैं वो अनुभवी और पंजीकृत कंपनी के माध्यम से ही लगवाएं और वो कंपनी भी बोरवेल लगवाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें. इनके रजिस्ट्रेशन को भी निशुल्क रखा गया है. इसके साथ ही ड्रिल कंपनी बोरवेल मालिक का नाम, पता, जमीन की जानकारी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी शिमला को भेजेगी. ड्रिल कंपनी की ओर से ऐसा न करने पर लोग खुद भी बोरवेल का पंजीकरण करवा सकते हैं.'

