Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

34 नए नालंदा परिसर का होगा निर्माण, युवाओं के सपनों को मिलेगी शिक्षा की उड़ान - NALANDA PARISAR BUILT IN CG

नक्सल प्रभावित जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में भी बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेंगे हाईटेक लाइब्रेरी, रीडिंग रुम.

NALANDA PARISAR BUILT IN CG
34 नए नालंदा परिसर का होगा निर्माण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2025 at 1:07 PM IST

4 Min Read

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार राज्य में उच्च शिक्षा हासिल करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 34 नए 'नालंदा परिसर' और केंद्रीय पुस्तकालय सहित रीडिंग एरिया का निर्माण कर रही है. इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी ने दी.

कई जिलों बनेंगे पुस्तकालय और रीडिंग रुम: अधिकारी ने बताया कि नालंदा परिसर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में, बल्कि राज्य के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर और पेंड्रा जैसे दूर दराज के वन क्षेत्रों वाले इलाके में भी बनाए जाएंगे. अधिकारी ने बताया कि सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए हर वो कोशिश करेगी जिसकी जरुरत उनको है.

NALANDA PARISAR BUILT IN CG
सपनों को मिलेगी शिक्षा की उड़ान (ETV Bharat)

''नालंदा परिसर हमारे युवाओं के लिए विकास की नींव'': सीएम ने कहा कि हम अलग अलग शहरों में नालंदा परिसरों का निर्माण कर रहे हैं ताकि सुकमा से सूरजपुर और रायगढ़ से कवर्धा तक हर कोने के युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाओं तक पहुंच सकें. ये नालंदा परिसर केवल इमारतें नहीं हैं, ये हमारे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं.

NALANDA PARISAR BUILT IN CG
सपनों को मिलेगी शिक्षा की उड़ान (ETV Bharat)

सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, ये केंद्रीय पुस्तकालय और रीडिंग रुम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अध्ययन विकल्प मुहैया करेंगे. इनमें उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली पुस्तकें उपलब्ध होंगी: विष्णु देव साय, सीएम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग: शासन की ओर से कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में, राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 33 नए नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 237.57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस राशि को जारी करने के पीछे का मकसद है युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराना.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम- एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम) के बीच 42.56 करोड़ के समझौते के बाद, सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) निधि के माध्यम से रायगढ़ में 700 सीटों वाली सुविधा वाला एक और परिसर बनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा.

निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी: चालू वित्त वर्ष में, 17 नगरीय निकायों में 18 परिसरों के लिए 125.88 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में विभिन्न शहरों में 15 परिसरों के लिए 111.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इनमें से 11 परिसरों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए.

नगरीय निकायों में नालंदा परिसर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके पास नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भी है, की स्वीकृति से इस महीने 11 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के लिए 19.14 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है. इस पहल के तहत, 10 नगरीय निकायों में 500-500 सीटों वाला पुस्तकालय बनाया जाएगा, जबकि 22 शहरों में 250 सीटों वाला पुस्तकालय बनाया जाएगा.

रीडिंग रुम: रायपुर में वर्तमान में तीन ऐसे केंद्रीय पुस्तकालय सह रीडिंग रुम हैं. 1,000 सीटों वाला नालंदा परिसर सह रीडिंग जोन, 800 सीटों वाला तक्षशिला केंद्रीय पुस्तकालय सह स्मार्ट राडिंग एरिया और 500 सीटों वाला केंद्रीय पुस्तकालय है. पिछले 5 सालों में वहां से पढ़कर आए 400 युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए हैं और न केवल अच्छी नौकरियाँ हासिल की हैं, बल्कि प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश भी प्राप्त कर चुके हैं.

2 नए पुस्तकालय खुलेंगे: रायपुर में जल्द ही दो नए पुस्तकालय एक 1,000 सीटों वाला और एक 500 सीटों वाला बनाया जाएगा. जिनके लिए विभाग की ओर से दो बार राशि जारी की गई. पहली बार 22.80 करोड़ और 11.28 करोड़ स्वीकृत किए गए.

बलौदाबाजार में अटल परिसर का लोकार्पण, नालंदा परिसर का भूमिपूजन, डिप्टी सीएम बोले" मोदी की गारंटी हो रही साकार"
धमतरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा नालंदा परिसर , शहर के बीचों बीच जगह चयनित
शहर के इस महाविद्यालय में होगा नालंदा परिसर का निर्माण, 24X7 रहेगा खुला

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार राज्य में उच्च शिक्षा हासिल करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 34 नए 'नालंदा परिसर' और केंद्रीय पुस्तकालय सहित रीडिंग एरिया का निर्माण कर रही है. इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी ने दी.

कई जिलों बनेंगे पुस्तकालय और रीडिंग रुम: अधिकारी ने बताया कि नालंदा परिसर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में, बल्कि राज्य के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर और पेंड्रा जैसे दूर दराज के वन क्षेत्रों वाले इलाके में भी बनाए जाएंगे. अधिकारी ने बताया कि सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए हर वो कोशिश करेगी जिसकी जरुरत उनको है.

NALANDA PARISAR BUILT IN CG
सपनों को मिलेगी शिक्षा की उड़ान (ETV Bharat)

''नालंदा परिसर हमारे युवाओं के लिए विकास की नींव'': सीएम ने कहा कि हम अलग अलग शहरों में नालंदा परिसरों का निर्माण कर रहे हैं ताकि सुकमा से सूरजपुर और रायगढ़ से कवर्धा तक हर कोने के युवा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधाओं तक पहुंच सकें. ये नालंदा परिसर केवल इमारतें नहीं हैं, ये हमारे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं.

NALANDA PARISAR BUILT IN CG
सपनों को मिलेगी शिक्षा की उड़ान (ETV Bharat)

सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, ये केंद्रीय पुस्तकालय और रीडिंग रुम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अध्ययन विकल्प मुहैया करेंगे. इनमें उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली पुस्तकें उपलब्ध होंगी: विष्णु देव साय, सीएम

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग: शासन की ओर से कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में, राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 33 नए नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 237.57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस राशि को जारी करने के पीछे का मकसद है युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराना.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम- एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम) के बीच 42.56 करोड़ के समझौते के बाद, सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) निधि के माध्यम से रायगढ़ में 700 सीटों वाली सुविधा वाला एक और परिसर बनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा.

निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी: चालू वित्त वर्ष में, 17 नगरीय निकायों में 18 परिसरों के लिए 125.88 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में विभिन्न शहरों में 15 परिसरों के लिए 111.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इनमें से 11 परिसरों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए.

नगरीय निकायों में नालंदा परिसर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके पास नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भी है, की स्वीकृति से इस महीने 11 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के लिए 19.14 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है. इस पहल के तहत, 10 नगरीय निकायों में 500-500 सीटों वाला पुस्तकालय बनाया जाएगा, जबकि 22 शहरों में 250 सीटों वाला पुस्तकालय बनाया जाएगा.

रीडिंग रुम: रायपुर में वर्तमान में तीन ऐसे केंद्रीय पुस्तकालय सह रीडिंग रुम हैं. 1,000 सीटों वाला नालंदा परिसर सह रीडिंग जोन, 800 सीटों वाला तक्षशिला केंद्रीय पुस्तकालय सह स्मार्ट राडिंग एरिया और 500 सीटों वाला केंद्रीय पुस्तकालय है. पिछले 5 सालों में वहां से पढ़कर आए 400 युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए हैं और न केवल अच्छी नौकरियाँ हासिल की हैं, बल्कि प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश भी प्राप्त कर चुके हैं.

2 नए पुस्तकालय खुलेंगे: रायपुर में जल्द ही दो नए पुस्तकालय एक 1,000 सीटों वाला और एक 500 सीटों वाला बनाया जाएगा. जिनके लिए विभाग की ओर से दो बार राशि जारी की गई. पहली बार 22.80 करोड़ और 11.28 करोड़ स्वीकृत किए गए.

बलौदाबाजार में अटल परिसर का लोकार्पण, नालंदा परिसर का भूमिपूजन, डिप्टी सीएम बोले" मोदी की गारंटी हो रही साकार"
धमतरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा नालंदा परिसर , शहर के बीचों बीच जगह चयनित
शहर के इस महाविद्यालय में होगा नालंदा परिसर का निर्माण, 24X7 रहेगा खुला

For All Latest Updates

TAGGED:

NALANDA PARISARCHHATTISGARH GOVERNMENTRAIPUR BILASPUR DURG BHILAI RAIGARHCHIEF MINISTER VISHNU DEO SANALANDA PARISAR BUILT IN CG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.