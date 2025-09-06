ETV Bharat / state

रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश का तीसरा सफल ऑपरेशन, घने होकर बरसने लगे बादल

जयपुर के रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग का आज एक और कामयाब ऑपरेशन देखने को मिला, जिससे भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगी.

Test of artificial rain
कृत्रिम बारिश का टेस्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read

जयपुर: राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद जगाते हुए, विश्व प्रसिद्ध रामगढ़ बांध पर शुक्रवार सुबह ड्रोन और एआई तकनीक की मदद से कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) का तीसरा सफल ऑपरेशन किया गया. यह प्रयोग एक्सल-1 इंक कम्पनी ने अपनी सहयोगी कम्पनी जेएनएक्सएआई के साथ मिलकर किया.

इससे पहले भी रामगढ़ बांध क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्लाउड सीडिंग कराई गई थी. शनिवार को तीसरे प्रयास में भी तकनीक ने उम्मीदें जगाईं. विधायक महेंद्र पाल मीणा की मौजूदगी में ड्रोन से दो बार (एक बार 700 मीटर और दूसरी बार 800 मीटर की ऊंचाई पर) क्लाउड सीडिंग की गई, जिसमें करीब 20 मिनट बाद बारिश दर्ज हुई.

रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश का किया तीसरा सफल टेस्ट (ETV Bharat Jaipur)

कैसे हुआ ऑपरेशन: कम्पनी के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन के अनुसार, सुबह 7:30 बजे पहली उड़ान शुरू हुई. ड्रोन लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक गया और क्लाउड बेस (960 मीटर) से थोड़ा ऊपर सीडिंग एजेंट को एक वृत्ताकार मार्ग में छोड़ा गया.

  1. उड़ान के लगभग 15 मिनट बाद बादलों के व्यवहार में स्पष्ट बदलाव दिखा.
  2. हल्की फुहारें पड़ीं, जिसने सीडिंग की सफलता की पुष्टि की.
  3. दूसरी उड़ान में एजेंट को उत्तर-दक्षिण दिशा में फैलाया गया, जिससे बड़ा क्षेत्र कवर हो सका. इस बार प्रतिक्रिया और तेज रही.
  4. 10 मिनट से भी कम समय में बादल घने होकर बरसने लगे.

तकनीकी अध्ययन और महत्व: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, शुक्रवार सुबह आसमान में पतले और उथले बादल थे, जिनका आधार समुद्रतल से लगभग 960 मीटर पर था. ये बादल अस्थायी प्रकृति के थे, लेकिन सीमित मोटाई के बावजूद इन्हें प्रयोग के लिए उपयुक्त पाया गया. हाइड्रो ट्रेस क्लाउड सीडिंग तकनीक से यह साबित हुआ कि उथले बादल भी अनुकूल वितरण होने पर बारिश बरसा सकते हैं. क्लाउड सीडिंग के असर से न सिर्फ बांध क्षेत्र में, बल्कि आसपास के पहाड़ी इलाकों पर भी हल्की बारिश दर्ज हुई. इससे झील को भरने और राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करने की नई उम्मीद जगी है.

एक्सल-1 कम्पनी का दावा: एक्सल-1 कम्पनी का दावा है कि अगर राज्य सरकार औपचारिक अनुबंध करती है, तो इस तकनीक की मदद से रामगढ़ बांध को लबालब भरा जा सकता है. बांध वर्षों से सूखा पड़ा है, ऐसे में यह प्रयोग न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य के जल प्रबंधन के लिए भी बड़ा कदम साबित हो सकता है.

