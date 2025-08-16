लखनऊ : उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की ओर से यूपी T-20 लीग का तीसरा सीजन 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. इस बार रोमांच पहले से भी ज्यादा होगा. टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा. सभी मैच लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

34 मुकाबले खेले जाएंगे : इस टूर्नामेंट में अनुभवी खिलाड़ी अपनी ताकत दिखाएंगे, वहीं नए खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा. मानसून के कारण मैचों का शेड्यूल प्रभावित होने की आशंका है. टूर्नामेंट में कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे. उद्घाटन मुकाबले और फाइनल मैच छोड़कर हर दिन दो मैच खेले जाएंगे.

बीसीसीआई की टीम रखेगी नजर : उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. बीसीसीआई की एक स्पेशल टीम इस टूर्नामेंट के लिए आ रही है.

मैच का होगा लाइव टेलीकास्ट : यूपीसीए ने इस टूर्नामेंट के लिए भारी-भरकम बजट रखा है. उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सितारों की भी चमक देखने को मिलेगी, जिसका सीधा प्रसारण भी होगा. पूरे टूर्नामेंट के लिए लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है.

रोमांचक होगा मुकाबला : यूपी T20 लीग के अध्यक्ष डीके ठाकुर ने शनिवार को बताया कि टूर्नामेंट को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. बीसीसीआई ने एक स्पेशल टीम फिक्सिंग और अन्य भ्रष्टाचार जैसी शिकायतों पर नजर रखने के लिए भेजी है.

पिछले साल मेरठ बनी थी चैंपियन : इस टूर्नामेंट में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा की टीम खेलेगी. कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 30 लीग मैच है. तीन मैच क्वालीफायर के होंगे और एक मैच फाइनल होगा. टूर्नामेंट के पिछले सीजन में मेरठ की टीम चैंपियन बनी थी. रोमांचक मुकाबले में मेरठ की टीम ने कानपुर को पराजित किया था.

