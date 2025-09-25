ETV Bharat / state

लवकुश रामलीला का तीसरा दिन: परशुराम के किरदार में मनोज तिवारी की गूंजती एंट्री, दर्शकों ने बजाई तालियाँ

रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे सांसद मनोज तिवारी ने गुस्से में लाल हाथ में तेज धारदार फरसा पकड़े मंच पर एंट्री ली.

रामलीला के तीसरा दिन का मंचन
रामलीला के तीसरा दिन का मंचन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 7:17 AM IST

नई दिल्ली: लाल किला ग्राउंड पर तीन मुख्य रामलीलाओं का आयोजन होता है. लवकुश रामलीला के तीसरे दिन दर्शकों में युवा पीढ़ी ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई. लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के अनुसार लीला का मंचन देखने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार के साथ दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मंत्री प्रवेश वर्मा उपस्थित हुए.

रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे सांसद, एक्टर, सिंगर मनोज तिवारी ने जब गुस्से में लाल हाथ में तेज धारदार फरसा पकड़े मंच पर एंट्री ली, तो लीला ग्राउंड में मौजूद हजारों दर्शको की तालियों से ग्राउंड गूंज उठा, एलईडी लाइटों से चमकते आलीशान राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के दृश्य में अनेक राजाओं की मौजूदगी और हाथ में वरमाला लिए सीता जी की एंट्री के दृश्य ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया.

परशुराम बने सांसद मनोज तिवारी (ETV Bharat)
वहीं, नव श्री धार्मिक लीला समिति के प्रचार मंत्री राहुल शर्मा ने बताया कि रामलीला मंचन के तीसरे दिन नव श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा मंचित लीला में पौराणिक प्रसंगों का भव्य एवं भावपूर्ण प्रस्तुतीकरण किया गया. मंचन में जनक-दूत आगमन, स्वयंवर निमंत्रण, अहल्या उद्धार, सीता जी का जन्म एवं राजा जनक की प्रतिज्ञा जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का आकर्षक चित्रण किया गया. श्रीराम-लक्ष्मण भ्रमण के साथ पुष्प वाटिका में राम-सीता का प्रथम मिलन, गौरी पूजन तथा रावण द्वारा स्वयंवर की प्रतिज्ञा जैसे रोचक प्रसंगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.


इस अवसर पर समिति के चेयरमैन अनिल गुप्ता ने बताया कि रामायण के इन प्रसंगों के माध्यम से आदर्श, मर्यादा और भक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है. उन्होंने लीला के प्रति दर्शकों के उत्साह और श्रद्धा के लिए सभी का आभार व्यक्त किया.

रामलीला के तीसरा दिन का मंचन
रामलीला के तीसरा दिन का मंचन (ETV Bharat)
रामजन्म और ताड़का वध की लीला हुईश्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा लालकिला मैदान स्थित माधवदास पार्क में कराई जा रही रामलीला में पृथ्वी पर राक्षसों का घोर उत्पात मचाने और ऋर्षि मुनियों को सताने के साथ-साथ उन्हें कष्ट देने की लीला हुई. कमेटी के महासचिव धीरजधर गुप्ता, सचिव प्रदीप शरण व प्रवक्मा रवि जैन ने बताया कि मंचन के दौरान महाराजा दशरथ के यहां भगवान का मर्यादा पुरूषोत्तम राम के रूप में जन्म होने और उनके बाद लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघन के जन्म की लीला हुई.इसके अलावा गुरू वशिष्ट के आश्रम में चार भाइयों के विद्या ग्रहण करने के बाद वापस अध्योया आने का भी मंचन हुआ. ऋषि विश्वामित्र का दशरथ के दरबार में पधारने और राम एवं लक्ष्मण को मांग कर अपने साथ ले जाने, राम के यज्ञ की रक्षा करने और ताड़का, मारीच एवं सुबाहु असुरों का संहार करने की भी लीला हुई. लीला के अंत में ताड़का का पुतला जलाया गया.
रामलीला के तीसरा दिन का मंचन
रामलीला के तीसरा दिन का मंचन (ETV Bharat)
इसके अलावा श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली चिराग दिल्ली के मुख्य संरक्षक राकेश गुलिया ने बताया कि इस बार भी हर वर्ष की तरह भव्य राम लीला का आयोजन किया जा रहा है.

बात दें कि कल यानी चौथे दिन श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली में अहिल्या उद्धार, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद संपन्न होगा.


