लवकुश रामलीला का तीसरा दिन: परशुराम के किरदार में मनोज तिवारी की गूंजती एंट्री, दर्शकों ने बजाई तालियाँ
रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे सांसद मनोज तिवारी ने गुस्से में लाल हाथ में तेज धारदार फरसा पकड़े मंच पर एंट्री ली.
Published : September 25, 2025 at 7:17 AM IST
नई दिल्ली: लाल किला ग्राउंड पर तीन मुख्य रामलीलाओं का आयोजन होता है. लवकुश रामलीला के तीसरे दिन दर्शकों में युवा पीढ़ी ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई. लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के अनुसार लीला का मंचन देखने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार के साथ दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मंत्री प्रवेश वर्मा उपस्थित हुए.
रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे सांसद, एक्टर, सिंगर मनोज तिवारी ने जब गुस्से में लाल हाथ में तेज धारदार फरसा पकड़े मंच पर एंट्री ली, तो लीला ग्राउंड में मौजूद हजारों दर्शको की तालियों से ग्राउंड गूंज उठा, एलईडी लाइटों से चमकते आलीशान राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के दृश्य में अनेक राजाओं की मौजूदगी और हाथ में वरमाला लिए सीता जी की एंट्री के दृश्य ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया.
Delhi: At the Ramlila organized by the Lav Kush Ramlila Committee, BJP MP Manoj Tiwari says, " every human being should oppose injustice and stand against oppression. this is the message of lord parushram..." pic.twitter.com/Z65uwSmiz9— IANS (@ians_india) September 24, 2025
इस अवसर पर समिति के चेयरमैन अनिल गुप्ता ने बताया कि रामायण के इन प्रसंगों के माध्यम से आदर्श, मर्यादा और भक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है. उन्होंने लीला के प्रति दर्शकों के उत्साह और श्रद्धा के लिए सभी का आभार व्यक्त किया.
बात दें कि कल यानी चौथे दिन श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली में अहिल्या उद्धार, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद संपन्न होगा.
ये भी पढे़ं- दिल्ली में गणेश पूजन के शुरू हुई रामलीलाएं, जानिए दिल्ली की तीन मशहूर रामीलालाओं में इस बार क्या है खास?
ये भी पढ़ें- गाजियाबाद में 70 साल से एक मुस्लिम परिवार बना रहा रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले, जानिए वजह