सरमथुरा में चोरों ने दो मकानों को बनाया निशाना, लाइसेंसी बंदूक समेत लाखों के माल पर हाथ किया साफ - Theft in two houses in Dholpur

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 14 hours ago | Updated : 11 hours ago

चोरों ने दो मकानों में की चोरी ( ETV Bharat Dholpur )

चोरों ने फेरा लाखों के सामान पर हाथ (ETV Bharat Dholpur) धौलपुर: सरमथुरा कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने दो अलग-अलग मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पहली वारदात में चोरों ने कमरे में रखे संदूक का ताला तोड़कर एक लाइसेंसी बंदूक, 24 कारतूस, नकदी सहित सोने-चांदी के आभूषण पार कर दिए. घटना के समय पीड़ित परिवार ससुराल गया हुआ था. दूसरी वारदात में चोरों ने घर के आंगन में खड़ी एक बाइक को पार किया है.

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच मौका मुआयना कर तहकीकात शुरू कर दी. पहली वारदात में पीड़ित मकान मालिक दिनेश जाटव पुत्र शिवसिंह जाटव ने बताया कि वारदात के समय वह अपने परिवार सहित ससुराल गया हुआ था. इसी दौरान मकान को सूना देख पीछे से देर रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 3 तोला सोने के आभूषण, करीब डेढ़ किलो चांदी के आभूषण, एक 12 बोर लाइसेंसी राइफल, 24 कारतूस सहित 30 हजार रुपए नकद चुराकर ले गए. पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में वैन चोरी की वारदात का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, 6 वारदातें कबूली - van theft case in chittorgarh दूसरी वारदात में पीड़ित सुनहरी लाल जाटव ने बताया कि देर रात अज्ञात चोरों ने उनके मकान के आंगन में खड़ी मोटरसाइकिल को पार किया है. मोहल्ले में चोरी की वारदातें घटित होने के बाद लोगों में रोष है. पुलिस ने घटनास्थलों का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है. थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि अज्ञात चोरों ने सरमथुरा कस्बे में दो मकानों को निशाना बनाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. अज्ञात चोरों की पुलिस तलाश कर रही है. आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : 11 hours ago