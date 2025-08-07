Essay Contest 2025

चोरी से पहले पूजा कर लिया भगवान का आशीर्वाद, फिर मंदिर में ही किया हाथ साफ, देखें वीडियो - THEFT IN TEMPLE

मंदिर में चोरी से पहले भगवान को किया प्रणाम, फिर तांबे का गंगासागर को चुराकर भाग गया चोर.

शहर कोतवाली अलवर
शहर कोतवाली अलवर (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 12:02 PM IST

अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल सर्किल स्थित प्रचंड महादेव मंदिर में एक अनोखा चोरी का मामला सामने आया. जहां एक युवक मंदिर में प्रवेश कर, पहले तो भगवान शिव को जल चढ़कर आशीर्वाद लेता है, इसके बाद इसी मंदिर से तांबे के गंगासागर व अन्य सामान को अपने बैग में रख फरार हो जाता है. घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो जाता है. घटना की सूचना पर मंदिर के महंत की ओर से कोतवाली पुलिस में शिकायत दी गई. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तलाश शुरू कर दी है.

मंदिर के महंत राजकुमार शर्मा ने बताया कि यह मंदिर प्राचीन है, सावन माह में पूजा अर्चना के लिए सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ रहती है. 5 अगस्त को मंदिर परिसर में एक युवक ने तांबे का गंगासागर सहित अन्य सामान चोरी कर लिए. यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में युवक पहले गंगासागर से भोलेनाथ को जल अर्पण करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बाद इस गंगासागर को अपने बैग में रख भगवान के सामने हाथ जोड़कर बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

मंदिर में चोरी (वीडियो सीसीटीवी)

मंदिर के महंत ने कहा कि विगत दो माह में यह चोरी की तीसरी घटना है. फिलहाल कोतवाली पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट दी गई है. कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसके आधार पर युवक की तलाश की जा रही है. मंदिर के महंत ने मंदिर परिसर में पूर्व में हुई चोरियों में भी इस युवक का हाथ होने की आशंका जताई है. जैसे ही अलवर के प्रचंड महादेव मंदिर में हुई चोरी की वारदात का वीडियो लोगों के पास पहुंचा, तो लोग इस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हो गए. युवक पहले तो भगवान से आशीर्वाद ले रहा है और फिर उन्हीं के आगे से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है.

मंदिर के महंत ने कहा कि विगत दो माह में यह चोरी की तीसरी घटना है. फिलहाल कोतवाली पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट दी गई है. कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसके आधार पर युवक की तलाश की जा रही है. मंदिर के महंत ने मंदिर परिसर में पूर्व में हुई चोरियों में भी इस युवक का हाथ होने की आशंका जताई है. जैसे ही अलवर के प्रचंड महादेव मंदिर में हुई चोरी की वारदात का वीडियो लोगों के पास पहुंचा, तो लोग इस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हो गए. युवक पहले तो भगवान से आशीर्वाद ले रहा है और फिर उन्हीं के आगे से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है.

