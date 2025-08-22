ETV Bharat / state

गिरिडीह में कारोबारी के घर से 30 लाख की चोरी, नाराज व्यवसायिक संघ ने सड़क जाम कर किया हंगामा - THIEVES STOLE JEWELLERY AND CASH

गिरिडीह में चोरों ने गल्ला व्यवसायी के घर से 32 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

Thieves stole jewellery and cash
गल्ला व्यवसायी के घर के बाहर पहुंचे लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read

गिरिडीह: जिले के सरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने गुरुवार रात एक गल्ला व्यवसायी के घर से 17 लाख रुपए नगदी समेत लगभग 32 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. पीड़ित ने घर बनाने और बिजनेस के लिए बैंक से रुपए निकालकर घर में रखे थे. घटना की सूचना मिलने पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है प्रयास

सरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत अंतर्गत पेठियाटांड़ निवासी गल्ला व्यापारी कैलाश मंडल के यहां चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने रांची- दुमका मेन रोड को सड़क जाम कर, चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की.

गल्ला व्यवसायी के घर से 30 लाख की चोरी (Etv Bharat)

ताला तोड़कर घुसे चोर

गल्ला व्यापारी कैलाश मंडल ने बताया कि मेन गेट के ताले को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि जब "मैंने सुबह उठकर देखा तो ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था. मकान में 17 लाख रुपए नगद और करीब 15 लाख रुपए की ज्वलेरी रखी हुई थी. जिसे चोर अपने साथ ले गए." इधर व्यवसायिक संघ और स्थानीय लोगों ने सड़क जामकर घटना का विरोध किया है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है.

Thieves stole jewellery and cash
घर में बिखरा पड़ा सामान (Etv Bharat)

पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटाया है. चोरों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी: अजय कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर

इधर, मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है. पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए, ताकि घटनाओं पर नियंत्रण हो सके.

ये भी पढे़े: हजारीबाग में अपराधियों के हौसले बुलंद, 12 घंटे में दो बड़ी घटना, फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया अंजाम

गुमला में घर का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी, जेवर, नकदी समेत 5 लाख के सामान पर किया हाथ साफ

रांची में बंद घर में चोरी, चोरों ने जेवर और कैश पर किया हाथ साफ, जाते-जाते घर का सामान किया बर्बाद

गिरिडीह: जिले के सरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने गुरुवार रात एक गल्ला व्यवसायी के घर से 17 लाख रुपए नगदी समेत लगभग 32 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. पीड़ित ने घर बनाने और बिजनेस के लिए बैंक से रुपए निकालकर घर में रखे थे. घटना की सूचना मिलने पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है प्रयास

सरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत अंतर्गत पेठियाटांड़ निवासी गल्ला व्यापारी कैलाश मंडल के यहां चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने रांची- दुमका मेन रोड को सड़क जाम कर, चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की.

गल्ला व्यवसायी के घर से 30 लाख की चोरी (Etv Bharat)

ताला तोड़कर घुसे चोर

गल्ला व्यापारी कैलाश मंडल ने बताया कि मेन गेट के ताले को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि जब "मैंने सुबह उठकर देखा तो ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था. मकान में 17 लाख रुपए नगद और करीब 15 लाख रुपए की ज्वलेरी रखी हुई थी. जिसे चोर अपने साथ ले गए." इधर व्यवसायिक संघ और स्थानीय लोगों ने सड़क जामकर घटना का विरोध किया है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है.

Thieves stole jewellery and cash
घर में बिखरा पड़ा सामान (Etv Bharat)

पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटाया है. चोरों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी: अजय कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर

इधर, मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है. पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए, ताकि घटनाओं पर नियंत्रण हो सके.

ये भी पढे़े: हजारीबाग में अपराधियों के हौसले बुलंद, 12 घंटे में दो बड़ी घटना, फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया अंजाम

गुमला में घर का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी, जेवर, नकदी समेत 5 लाख के सामान पर किया हाथ साफ

रांची में बंद घर में चोरी, चोरों ने जेवर और कैश पर किया हाथ साफ, जाते-जाते घर का सामान किया बर्बाद

For All Latest Updates

TAGGED:

THEFT IN GIRIDIHगिरिडीह में चोरीगल्ला व्यवसायी के घर में चोरीTHIEVES STOLE JEWELLERY AND CASHTHIEVES STOLE JEWELLERY AND CASH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.