ETV Bharat / state

चोरों ने रिटायर्ड अधिकारी का घर खंगाला, ₹50 लाख के जेवर और नकदी लेकर चंपत हुए चोर - Theft In House of RTD Sub Registrar

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jul 9, 2024, 9:53 PM IST

चोरों ने रिटायर्ड अधिकारी का घर खंगाला ( PHOTO-ETV BHARAT )

हल्द्वानी: शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं. पुलिस पूर्व की कई चोरी की घटनाओं का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है. ऐसे में चोरों ने पुलिस को एक बार फिर से चुनौती दी है. मुखानी क्षेत्र में चोरों ने रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के बंद घर में धावा बोलकर जेवर और नकदी समेत 50 लाख का माल लेकर फरार हो गए. वारदात सोमवार रात की है. सेवानिवृत्त सब रजिस्ट्रार अपना उपचार कराने के लिए दिल्ली गए हैं. जबकि उनका एक बेटा भीमताल अपने होटल कारोबार के लिए गया था. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के कुसुमखेड़ा के हनुमान मंदिर के निवासी मोहन सिंह सूर्या सब रजिस्ट्रार पद से सेवानिवृत्त हैं. उनके बेटे नितिन सूर्या ने बताया कि वह नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं. इसलिए नैनीताल में ही रहते हैं. हल्द्वानी में माता-पिता और बड़े भाई-भाभी रहते हैं. पिता मोहन सिंह बीमारी के इलाज के लिए चार दिन पहले मां, भाई-भाभी के संग दिल्ली चले गए थे. घर में ताला लगाया था. सोमवार की रात चोर मुख्य गेट के चैनल तोड़कर अंदर घुसे और कमरों में घुसकर जेवर और नकदी चोरी कर ली. मंगलवार की सुबह पड़ोसियों ने घर का चैनल टूटा होने की जानकारी दी. इस पर वह हल्द्वानी पहुंचे तो घर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था.