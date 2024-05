ETV Bharat / state

दुकान में चोरी करने गए तीन चोर आग में झुलसे, एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल - Three thieves burnt in Latehar

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 25, 2024, 6:57 AM IST | Updated : May 25, 2024, 7:30 AM IST

चोर को ले जाता एंबुलेंस ( ईटीवी भारत )

