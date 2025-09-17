ETV Bharat / state

चोरों के निशाने पर देवालय! लालकुआं में मंदिर से दानपात्र और छत्र चोरी, रुद्रप्रयाग में पुजारी पर हमला करने वाला अरेस्ट

बताया जा रहा कि मंदिर के पुजारी पारिवारिक कार्यक्रम के चलते कहीं गए हुए थे. जहां चोरों ने धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले कोतवाली क्षेत्र के मोटाहल्दू स्थित नेशनल हाईवे के पास प्रसिद्ध शिवमंदिर में चोरों ने धावा बोलकर मंदिर के दान पत्र पर हाथ साफ कर दिया था. जिसका पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है.

घटना के मुताबिक, चोरों ने देवी मंदिर से दानपात्र, करीब एक किलो का चांदी का छत्र, 20 हजार रुपए नकद और माता के चांदी के चरण पादुका को चोरी कर लिए. चोरों ने घटना को देर रात अंजाम दिया. घटना की जानकारी बुधवार सुबह उस समय लगी, जब मंदिर के पुजारी ने कमरे का ताला टूटा पाया. इसके बाद मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने पूरे मंदिर परिसर मौका मुआयना किया. साथ ही मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है.

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में चोरों द्वारा मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. 3 दिन के भीतर मंदिर के अंदर चोरी की दूसरी बड़ी घटना घटी है. चोर पिछले कुछ दिनों से लालकुआं समेत आसपास के मंदिरों और बंद घरों में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. लगातार हो रही चोरियां पुलिस के लिए चुनौती बन गई है.

वहीं इस पूरे मामले में लालकुआं कोतवाली प्रभारी दिनेश फर्त्याल ने बताया कि मंदिर का सीसीटीवी चेक किया जा रहा है. चोरों द्वारा मंदिर के पीछे के रास्ते से आकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. घटना का जल्द खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा.

मंदिर में चोरी का खुलासा: रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम कंडारा स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में चोरी का प्रयास करने और पुजारी पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने बागेश्वर से गिरफ्तार किया. बीते 10 सितंबर की रात अगस्त्यमुनि क्षेत्र के ग्राम कंडारा स्थित राज राजेश्वरी मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया. मंदिरर में लगा सायरन बजने से मंदिरर के पुजारी कमलेश्वर प्रसाद जाग गए और उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया. चोर ने पाइप लाइन पर काम करने वाली रेंच से पुजारी पर वार किया, जिससे उन पर भी गंभीर चोटें आई. हालांकि इस दौरान पुजारी ने भी स्वयं के बचाव में चोर पर वार किए. पुजारी के चिल्लाने और गांव की तरफ भागने और गांव वालों को एकत्रित करने के बीच चोर रात को ही अंधेरे से मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था.

बागेश्वर से चोर गिरफ्तार: घटना की जानकारी रात में ही पुलिस को मिलने पर पुलिस स्तर से तत्काल मंदिर, गांव के आस-पास के क्षेत्र में आवश्यक ढूंढखोज की गई. घटना की तहरीर पर अगस्त्यमुनि थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की तलाश तेज की. पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपी को उसके वाहन यूके 02 A 3985 स्कूटी समेत जिला बागेश्वर से गिरफ्तार किया.

एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे ने बताया कि चोरी की घटना में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नई तकनीकों और टूल्स की मदद से गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है. इसके द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसमें इसको जेल भी हुई थी. बताया कि आरोपी की पहचान हयात सिंह पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम नामचो, चेटाबगड़, थाना कपकोट, जनपद बागेश्वर के रूप में हुई है. वह वर्तमान में बागेश्वर में किराए पर रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में धारा 305, 331, 115(1), 118(1) और 62 भारतीय न्याय संहिता की धाराएं बढ़ाई गई हैं. आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया.

