ETV Bharat / state

रांची में जेवर दुकान में हथियार के बल पर लूट, दुकानदार हुआ घायल - JEWELLERY SHOP LOOTED IN RANCHI

इसी जेवर के दुकान में लूट को दिया गया अंजाम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 1, 2025 at 5:52 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 5:59 PM IST 2 Min Read

रांचीः ओरमांझी में हथियारबंद अपराधियों ने एक जेवर की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है. हथियारबंद अपराधियों ने लूट के दौरान जेवर की दुकान के मालिक को जख्मी भी कर दिया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है. चार की संख्या में आए थे अपराधी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक पर स्थित जय हिंद ज्वेलर्स में चार अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. जय हिंद ज्वेलर्स के मालिक सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि वह अपनी दुकान में बैठे हुए थे कि इसी दौरान चार की संख्या में अपराधी अचानक दुकान के अंदर आ गए और हथियार के बल पर लूटपाट करना शुरू कर दी. जब दुकानदार ने अपराधियों का विरोध किया तब अपराधियों ने दुकानदार को हथियार की बट से मार कर जख्मी कर दिया. इस दौरान अपराधियों के द्वारा दुकान में फायरिंग भी की गई. लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लाखों का सोना लूटा है. जांच में जुटी पुलिस

Last Updated : May 1, 2025 at 5:59 PM IST