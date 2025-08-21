ETV Bharat / state

चोरों की लग गई कवर्धा में क्लास, पुलिस ने गंजा कर सड़क पर घुमाया

आरोपियों का जुलूस निकालते हुए पुलिस उनको कोर्ट में पेश करने ले गई.

THIEVES CAUGHT FROM KAWARDHA
पुलिस ने गंजा कर सड़क पर घुमाया (ETV Bharat)
August 21, 2025

कवर्धा: कहते हैं चोर कितना भी शातिर क्यों न हो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाता. कबीरधाम पुलिस ने 2 ऐसे ही शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों चोरों के पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है. चोरी का माल खरीदने वाले शख्स को भी पुलिस ने धरदबोचा है. पुलिस ने पकड़े गए चोरों का जुलूस निकालते हुए उनको शहर में घुमाया. जुलूस निकालने से पहले पुलिस ने दोनों बदमाशों का सिर भी मुंडवाया.

चोरों का गंजा कर शहर में घुमाया: पुलिस ने शहर के मुख्य सड़क से घुमाते हुए चोरों को कोर्ट में पेश किया. पुलिस का कहना था कि गुंडे बदमाशों और चोरों का जुलूस निकालने से जनता के बीच ये संदेश जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर चिंता नहीं करें. कानून कड़ाई से अपना काम कर रहा है. जनता में कानून के प्रति विश्वास जगाने के लिए भी पुलिस इस तरह से गुंडे और चोरों का जुलूस निकालती रहती है.

पुलिस ने गंजा कर सड़क पर घुमाया (ETV Bharat)
बर्तन दुकान में की थी सेंधमारी: कबीरधाम पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त 2025 की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच चोरी की वारदात हुई. चोरी की ये घटना शहर के नवीन बाजार स्थित यादव बर्तन दुकान में हुई. चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और इंडक्शन समेत बर्तनों की चोरी कर फरार हो गए. दुकान संचालक रूपचंद यादव, निवासी मठपारा ने इसकी रिपोर्ट थाना कवर्धा में दर्ज कराई. पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोरी गए समान की कीमत करीब ₹54,000 है.

कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई: शिकायत दर्ज होने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी लालाजी सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. टीम ने इलाके में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने साइबर तकनीक की मदद भी ली. महज कुछ घंटों में ही आरोपियों की पहचान कर कर पुलिस ने उनको दबोच लिया. पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया.

