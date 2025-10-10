ETV Bharat / state

पत्नी का इलाज कराने गए थे, 4 घंटे तक तसल्ली से चोर ने की वारदात, लाखों की नकदी व जेवर पार

कोटा में चोरी करने घर में घुसे चोर असली और नकली गहनों में से पहचान कर केवल असली गहने ही ले गया.

Theft In Kota
चारदीवारी फांद कर घर में घुसता चोर (ETV Bharat kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके के एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है. चोर लाखों रुपए की नकदी और जेवर ले गया. घर में रखी तिजोरी को भी चोर लेकर फरार हो गया. चोर ने घर में करीब 4 घंटे तक तसल्ली से पूरे घर की छानबीन कर चोरी की. इस दौरान मकान मालिक अपनी पत्नी का इलाज कराने गए हुए थे. यह चोरी 8 अक्टूबर की रात को हुई थी. इसकी जानकारी पड़ोसियों को 9 अक्टूबर को सुबह चली. उन्होंने मकान मालिक को फोन किया. पुलिस मौके पर आई और जांच-पड़ताल करके चली गई. इसके बाद मकान मालिक अवधेश गुप्ता ने कोटा पहुंचकर शुक्रवार को आगे की कार्रवाई शुरू की है.

उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अवधेश गुप्ता की पत्नी बीमार रहती है. उसका इलाज कराने वे पांच अक्टूबर को परिवार सहित आगरा गए थे. पीछे से चोरी हो गई. आगरा से आने के बाद उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दी है. अवधेश इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मेंटेनेंस व सर्विस उपलब्ध कराने का काम करते हैं. वे जयश्री विहार में रहते हैं. सूना घर देखकर 8 अक्टूबर रात को उनके घर में चोर घुस गया और लाखों रुपए की चोरी कर गया. पूरे घर को अस्त-व्यस्त कर दिया गया. यहां तक कि अलमारी को तोड़ दिया गया. घर में रखी तिजोरी भी चुरा ली गई है. घटना की सूचना उन्हें 9 अक्टूबर को सुबह पड़ोसियों से मिली. इसके बाद उनके रिश्तेदार ऋषि राठौड़ दिल्ली से कोटा आए. वहीं अवधेश गुप्ता गुरुवार देर रात 12 बजे अपने घर आए. जिसके बाद उन्होंने पुलिस कार्रवाई शुरू की है.

पढ़ें: कोटा में 8 मिनट में लाखों की चोरी, पड़ोसी जागे तो भागे चोर...

घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि चोर घर के सामने की तरफ पार्किंग एरिया में दीवार फांद कर अंदर कूद गया. इसके बाद किचन की खिड़की की लोहे की ग्रिल को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर गया. उसने कमरों के ताले भी तोड़े. साथ ही कांच भी तोड़ दिया. घर में अलमारी के लॉक तोड़ दिए गए. चोर ने तिजोरी में रखे एक लाख नकद, 15 तोला सोना और 1 किलो चांदी, मंदिर में रखे चांदी के बर्तन और बच्चों की गुल्लक के पैसे भी ले लिए. चोर असली और नकली ज्वेलरी में से असली ज्वेलरी छांटकर ले गया है.

4 घंटे तक तसल्ली से करता रहा चोरी: सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 8 तारीख की देर रात को चोर घर में प्रवेश किया था. फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर रात एक बजे घर में घुसा. इसके बाद वह घर में तसल्ली से चोरी करता रहा और 4 घंटे तक वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद वह सुबह पांच बजे घर से निकला. इस दौरान उसने घर में लगे चार सीसीटीवी कैमरों में से दो की वायरिंग काट दी, जिसके चलते उनमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई. हालांकि दूसरे कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है. चोर ने कैमरे की डीवीआर को बंद करने के लिए बिजली सप्लाई की एमसीबी गिरा दी थी, लेकिन घर के कैमरे इनवर्टर से कनेक्ट थे, इसलिए रिकॉर्डिंग होती रही. हालांकि, जब चोर वापस जा रहा था तो कमरे की लाइट जल रही थी, इससे उसे शक हो गया और उसने कैमरे के वायर काट दिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

CASH AND JEWELLRYSTEALS CASH AND JEWELLERYTHEFT IN A CLOSED HOUSETHEFT IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल नदी पर बन रहा देश का पहला अनूठा एक्वाडक्ट, 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा ‘राम जल सेतु’

दीपावली सीजन में उदयपुर के होटलों में छाई रौनक, 60 फीसदी से अधिक बुकिंग दर्ज

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

इजराइल कैबिनेट ने गाजा युद्धविराम को दी मंजूरी, जल्द रिहा होंगे बंधक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.