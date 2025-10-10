ETV Bharat / state

पत्नी का इलाज कराने गए थे, 4 घंटे तक तसल्ली से चोर ने की वारदात, लाखों की नकदी व जेवर पार

चारदीवारी फांद कर घर में घुसता चोर ( ETV Bharat kota )

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके के एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है. चोर लाखों रुपए की नकदी और जेवर ले गया. घर में रखी तिजोरी को भी चोर लेकर फरार हो गया. चोर ने घर में करीब 4 घंटे तक तसल्ली से पूरे घर की छानबीन कर चोरी की. इस दौरान मकान मालिक अपनी पत्नी का इलाज कराने गए हुए थे. यह चोरी 8 अक्टूबर की रात को हुई थी. इसकी जानकारी पड़ोसियों को 9 अक्टूबर को सुबह चली. उन्होंने मकान मालिक को फोन किया. पुलिस मौके पर आई और जांच-पड़ताल करके चली गई. इसके बाद मकान मालिक अवधेश गुप्ता ने कोटा पहुंचकर शुक्रवार को आगे की कार्रवाई शुरू की है. उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अवधेश गुप्ता की पत्नी बीमार रहती है. उसका इलाज कराने वे पांच अक्टूबर को परिवार सहित आगरा गए थे. पीछे से चोरी हो गई. आगरा से आने के बाद उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दी है. अवधेश इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मेंटेनेंस व सर्विस उपलब्ध कराने का काम करते हैं. वे जयश्री विहार में रहते हैं. सूना घर देखकर 8 अक्टूबर रात को उनके घर में चोर घुस गया और लाखों रुपए की चोरी कर गया. पूरे घर को अस्त-व्यस्त कर दिया गया. यहां तक कि अलमारी को तोड़ दिया गया. घर में रखी तिजोरी भी चुरा ली गई है. घटना की सूचना उन्हें 9 अक्टूबर को सुबह पड़ोसियों से मिली. इसके बाद उनके रिश्तेदार ऋषि राठौड़ दिल्ली से कोटा आए. वहीं अवधेश गुप्ता गुरुवार देर रात 12 बजे अपने घर आए. जिसके बाद उन्होंने पुलिस कार्रवाई शुरू की है. पढ़ें: कोटा में 8 मिनट में लाखों की चोरी, पड़ोसी जागे तो भागे चोर...