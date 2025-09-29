ETV Bharat / state

दिल्ली में छोटे रावण का जबरदस्त क्रेज, रंग-बिरंगे पुतले बने बच्चों की पहली पसंद

दिल्ली में छोटे रावण का दिख रहा जबरदस्त क्रेज,रंग बिरंगे और छोटे साइज के होने से बच्चों को खूब भा रहा पुतला

दिल्ली में छोटे रावण का बड़ा क्रेज
दिल्ली में छोटे रावण का बड़ा क्रेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2025 at 2:14 PM IST

नई दिल्ली: सनातन धर्म में दशहरे का पर्व बेहद खास है. यह दिन असत्य पर सत्य की जीत को दर्शाता है. इस दिन देश भर में रावण के पुतलों का दहन किया जाता है. राजधानी दिल्ली के तितरपुर गांव में भारी संख्या में रावण के पुतले बनाए और जलाए जाते हैं. बाजार में रावण के छोटे पुतलों की काफी डिमांड है. यह देखने में आकर्षक और रंग बिरंगे है. इस वजह से बच्चों के अंदर इसका सबसे ज्यादा क्रेज है. यह उठाने में आसान और इनकी कीमत भी बहुत कम है. भारी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के लिए छोटे साइज के पुतले खरीद रहे हैं.

पहली बार छोटा रावण खरीद कर दहन का क्रेज : पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले विक्रम शर्मा ने बताया कि वह पहली बार छोटा रावण खरीदने आए हैं. इसका साइज 4 फुट है और इसकी कीमत 850 रूपये है. यह दिखने में बहुत अच्छा है. इस बार बाजार में सबसे ज्यादा छोटे रावण नजर आ रहे हैं. अभी तक केवल बड़े बड़े साइज के रावण देखते आ रहे हैं. इस बार सोचा की विजयादशमी के दिन छोटे रावण का दहन किया जाए. इसको ले जाना भी काफी आसान है.

रंग बिरंगे पुतले बने बच्चों की पहली पसंद (ETV Bharat)

रावण के रंग बिरंगे पुतले बच्चे-बड़े सभी की पसंद : अपने एक वर्ष के बेटे के लिए रावण खरीदने आई डॉ. स्नेहा ने बताया कि इस वर्ष उनके बेटे का ये पहला दशहरा है. इस बार मार्केट में छोटे रावण का काफी क्रेज है. यह बहुत रंगीन है. बच्चें इसको आसानी से उठा सकते है. इसको जलाने से पहले बच्चे इसके साथ खेल भी सकते है. इस बार उन्होंने 1 फुट का छोटा रावण खरीदा है. जिसकी कीमत मात्र 100 रुपए है.

रावण के रंग बिरंगे पुतले बच्चे-बड़े सभी की पसंद
रावण के रंग बिरंगे पुतले बच्चे-बड़े सभी की पसंद (ETV Bharat)

माता-पिता बच्चों के क्रेज को देखकर खरीदने को मजबूर: राजौरी गार्डन के रहने वाले अंकित बताते हैं कि दशहरे के आसपास राजौरी गार्डन से सुभाष नगर मेट्रो तक बाहरी संख्या में रावण बनते और सेल होते है. इस दौरान जब भी वह अपनी 4 साल की बेटी को लेकर यहां से गुजरते हैं तो बेटी छोटे रावण खरीदने की डिमांड करती है. यही वजह है जो 2 वर्षों से उसके लिए छोटा रावण खरीद रहे हैं.अपने पोते को छोटा रावण गिफ्ट करने वाले गणेश बताते हैं कि उन्होंने पहली बार अपने पोते के लिए छोटा रावण लिया है. उम्मीद है कि उसको पसंद आएगा. रावण का साइज 2 फुट और इसकी कीमत 200 रुपए हैं.

पहली बार छोटा रावण खरीद कर दहन का क्रेज
पहली बार छोटा रावण खरीद कर दहन का क्रेज (ETV Bharat)

बढ़ती डिमांड से छोटे रावण बनाने वाले कारीगर खुश : छोटे रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर पुरन बताते है कि वह 4 वर्षों से रावण के छोटे साइज वाले पुतले बना रहे हैं. इससे पहले वे बड़े रावण बनाया करते थे. लेकिन जैसे जैसे बाजार में छोटे पुतलों को डिमांड बढ़ी वैसे वैसे बड़े रावण बनाना बंद कर दिया. इस वर्ष इनकी डिमांड में काफी तेजी आई है. बच्चों के साथ साथ बड़ों के अंदर भी इसका काफी क्रेज नजर आ रहा है.

रावण के रंग बिरंगे पुतले बच्चे-बड़े सभी की पसंद
रावण के रंग बिरंगे पुतले बच्चे-बड़े सभी की पसंद (ETV Bharat)

लोग आर्डर पर भी बनवा रहें छोटे रावण : वहीं पहले लोग ऑर्डर पर बड़े रावण बनवाया करते थे. लेकिन इस बार छोटे रावण के भी कई ऑर्डर आए हैं. इसमें भी लोग अपनी पसंद के अनुसार रंग और डिजाइन बनवा रहे हैं. पूरन के पास 1 फुट के लेकर 8 फुट के छोटे रावण के पुतले मौजूद हैं. इसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक है. पूरन बताते हैं कि छोटे रावण को बनाना काफी आसान है. 8 फुट के एक रावण को बनने में 6 घंटों का समय लगता है. वहीं 1 फुट का रावण मात्र 2 घंटे में बन कर तैयार हो जाता है.

लोग आर्डर पर भी बनवा रहें छोटे रावण
लोग आर्डर पर भी बनवा रहें छोटे रावण (ETV Bharat)


बता दें कि इस साल बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयदशमी या दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार के दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है.

