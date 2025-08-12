नई दिल्ली/गाजियाबाद: शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर 13 अगस्त 2025 को रिहर्सल कार्यक्रम और 15 अगस्त 2025 को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए गाजियाबाद में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. अगर आप रानी बाग से दिल्ली जाते हैं तो डायवर्सन प्लान देख कर निकलें, नहीं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है. यातायात पुलिस गाजियाबाद द्वारा डायवर्सन प्लान जारी किया गया है.

अपर पुलिस आयुक्त यातायात से मिली जानकारी के मुताबिक़ रिहर्सल कार्यक्रम के दौरान 12 अगस्त 2025 को रात 8:00 बजे से 13 अगस्त को कार्यक्रम की समाप्ति तक और मुख्य कार्यक्रम के दौरान 14 अगस्त 2025 को रात 8:00 बजे से 15 अगस्त 2025 को कार्यक्रम की समाप्ति तक हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनों का गाजियाबाद में डायवर्सन लागू रहेगा. किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं.

Diversion Plan

NH-9 से यूपी गेट होते हुए सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

डाबर तिराहा से महाराजपुर होते हुए सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

मोहननगर से सीमापुरी होते हुए सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

भोपुरा बॉर्डर से सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनो का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

लोनी बॉर्डर से सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

मेरठ स्थित काशी टोल प्लाजा से गाजियाबाद की ओर और भोजपुर एंट्री, IMS कॉलेज, IPEM कॉलेज एंट्री पॉइंट से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

पुस्ता खजूरी मार्ग से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

सूर्यनगर बॉर्डर से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के, मध्यम ओर भारी व्यवसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

हालांकि, प्रतिबंध मार्गों से केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित वाहन ही आवागमन कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: