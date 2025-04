ETV Bharat / state

उत्तराखंड में गर्मी से मिलेगी राहत, जल्द लेगा मौसम करवट, जानें कब - UTTARAKHAND WEATHER

उत्तराखंड में गर्मी से मिलेगी राहत ( PHOTO-ANI )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 7, 2025 at 11:50 PM IST | Updated : April 8, 2025 at 12:07 AM IST 1 Min Read

देरहादून: उत्तराखंड में गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है. दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तराखंड का मौसम करवट बदल सकता है. मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सकती है. देहरदून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टरबेंसके सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, उत्तराखंड के टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के अलावा मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अलग-अलग क्षेत्र में गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है. मौसम बदलने से कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार मौसम विभाग ने जताएं हैं. इधर मौसम विभाग ने 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश के कई स्थानों में हेल लाइटिंग और तेज हवाओं के बीच वर्षा होने की संभावनाएं भी जताई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी आंधी चल सकती है. मौसम के मिजाज बदलने से उत्तराखंड के मैदानी जिलों के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है. ये भी पढ़ें: रुद्रप्रयाग में सूखने के कगार पर पुनाड़ गदेरा, 25 हजार आबादी होगी प्रभावित, पढ़ें पूरी खबर

Last Updated : April 8, 2025 at 12:07 AM IST