लखनऊ में 2 अक्टूबर को इन रास्तों पर संभल कर निकलें, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल, जानिए क्या है डायवर्जन प्लान

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है.
लखनऊ : अगर आप 2 अक्टूबर को शहर के मध्य क्षेत्रों में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो रूट चार्ट देखकर ही घर से निकलें. क्योंकि हजरतगंज, विधानसभा और बंदरियाबाग जैसे प्रमुख चौराहों पर प्रतिबंध रहेगा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की घोषणा की है. लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों की सूची जारी की है. हालांकि, एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है.
- बंदरियाबाग चौराहा से राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ पार्क, विधानसभा की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. लालबत्ती चौराहा, कैण्ट या गोल्फ क्लब चौराहा, गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.
- डीएसओ चौराहा से हजरतगंज चौराहा, जीपीओ पार्क पर प्रतिबंध रहेगा. पार्क रोड चौराहा या सिसेण्डी तिराहा होकर जा सकेंगे.
- रॉयल होटल चौराहा से विधानसभा, हजरतगंज चौराहा की ओर रूट डायवर्ट रहेगा. कैसरबाग चौराहा या सिसेण्डी तिराहा या बर्लिंगटन चौराहा होकर जा सकेंगे.
- सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगे. दैनिक जागरण चौराहा, पीएनटी चौराहा, गांधी सेतु (1090) चौराहा होकर गाड़ियां निकलेंगी.
- सुभाष चौराहा से हजरतगंज चौराहा की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. चिरैयाझील तिराहा, बैकुंठ धाम तिराहा अथवा सिकंदरबाग चौराहा, दैनिक जागरण चौराहा होकर जा सकेंगे.
बड़े वाहन और बसों के लिए विशेष डायवर्जन-
संकल्प वाटिका पुल के नीचे तिराहा (महानगर की तरफ से): बड़े वाहन/सिटी बसें सिकंदरबाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं आ सकेंगी. यह यातायात बैकुंठ धाम तिराहा, 1090 (गांधी सेतु) चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैण्ट होते हुये जाएगा.
केकेसी तिराहा/चारबाग की तरफ से (सिटी/रोडवेज बसें): ये बसें हुसैनगंज चौराहा, रॉयल होटल चौराहा, विधानसभा की ओर नहीं जा सकेंगी. यह यातायात लोको चौराहा, कैण्ट या हुसैनगंज (बर्लिंगटन) चौराहा से कैसरबाग होकर जाएगा.
गोमतीनगर की तरफ से (बड़े वाहन/बसें): ये वाहन 1090 चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा से हजरतगंज चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे. यह यातायात बैकुंठ धाम तिराहा, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील तिराहा होकर कैसरबाग की ओर जाएगा अथवा गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, लालबत्ती चौराहा, कैण्ट होते हुये जाएगा. वैकल्पिक रूप से कमता तिराहा से शहीद पथ होते हुये उतरेठिया पुल से उतरकर अपने गंतव्य को जा सकते हैं.
आपातकालीन सेवाओं को छूट : यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन मार्गों पर चिकित्सा संबंधी अपरिहार्यता की स्थिति में एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस, और स्कूली वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को स्थानीय पुलिस/ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रतिबंधित मार्ग पर भी अनुमति दी जाएगी. किसी भी सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर- 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
