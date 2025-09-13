ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल, थाने का घेराव-पथराव

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ की जा रही है.

शाहजहांपुर में बवाल
शाहजहांपुर में बवाल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 8:06 AM IST

2 Min Read
शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र की है. जानकारी के अनुसार, एक युवक ने सोशल मीडिया पर विशेष धार्मिक समुदाय के पवित्र ग्रंथ को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी.इसके बाद समुदाय में गुस्सा भड़क गया और लोगों ने सदर थाने का घेराव कर पत्थरबाजी की. भारी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके बाद स्थिति को काबू में आई.

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. डीएम और एसपी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा. वहीं, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. वहीं, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, जो लोग अफवाह फैलाते है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जिले में स्थिति सामान्य है. पुलिस बल शहर में पैदल मार्च कर रहा है.

OBJECTIONABLE POST ON SOCIAL MEDIAPROPHET MOHAMMED SAHABSHAHJAHANPUR HINDI NEWSUP NEWSSHAHJAHANPUR NEWS

