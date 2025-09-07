ETV Bharat / state

खाटूश्याम में दो पक्षों में लड़ाई, जमकर चले लात घूंसे, जानिए क्या है पूरा मामला

खाटूश्यामजी के कबूतर चौक पर दो पक्षों के बीच दानपात्र को लेकर झड़प हुई. लाठी-डंडों से मारपीट और चोरी का आरोप, पुलिस जांच में जुटी.

खाटूश्याम में दो पक्षों में लड़ाई
खाटूश्याम में दो पक्षों में लड़ाई (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 5:48 PM IST

सीकर: धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में एक बार फिर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मंदिर के निकास द्वार के पास कबूतर चौक पर शनिवार शाम करीब 7:30 बजे दो महिलाओं के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी फैल गई.

थाना प्रभारी पवन कुमार चौबे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि कबूतर चौक मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है और वहां हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. पुलिस कई बार दानपात्र रखकर जबरदस्ती चंदा मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन आरोपियों के छूटने के बाद वे फिर सक्रिय हो जाते हैं. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि हरियाणा के कागदाना गांव निवासी 28 वर्षीय सिलोचना मेघवाल पत्नी विक्रम सिंह ने खाटूश्यामजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. सिलोचना ने आरोप लगाया कि रामकला जाट, कैलाश जाट, पूजा, सुमन और 2-3 अन्य लोगों ने मिलकर उस पर लाठी-डंडों से हमला किया. हमले में उसका मोबाइल छीनकर तोड़ा गया.

दानपात्र चोरी का आरोप: सिलोचना ने आरोप लगाया कि हमलावर उसके साथ मारपीट करते हुए मंदिर के नाम पर रखे गए तीन दानपात्र भी उठा ले गए. इन दानपात्रों में श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया चंदा रखा हुआ था. पीड़िता ने दावा किया कि हमलावरों ने जाते-जाते धमकी दी कि भविष्य में यदि कबूतर चौक पर दानपात्र रखने की कोशिश की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. सिलोचना ने बताया कि घटना के दौरान बीच-बचाव करने आई उसकी साथी मोनिका और सुनंदा पर भी हमला किया गया. दोनों को सिर पर चोटें आईं और उनके मोबाइल भी तोड़ दिए गए। घटना के बाद श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई.

